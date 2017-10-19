Дорогу Лесогорск - Бошняково приводят в порядок

Госавтоинспекция отреагировала на обращение жителей Углегорского района

В Углегорском районе начали приводить в порядок дорогу Лесогорск - Бошняково. ГИБДД отреагировала на обращение жителей Углегорского района.

"Участок 8 км в ужасном состоянии. На дороге местами промоины поперек дороги, ямы, непросыхающая лужа", - рассказывают сельчане.

На место накануне, 25 октября, выезжал руководитель районного ГИБДД и представители дорожных служб.

Уже сегодня, 26 октября на месте работают экскаватор, грейдер, КамАЗ возит щебень, промоины засыпают.

Углегорцы благодарят Госавтоинспекцию Сахалинской области и районное ОГИБДД за оперативное реагирование.