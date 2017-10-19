Дорогу Лесогорск - Бошняково приводят в порядок
Госавтоинспекция отреагировала на обращение жителей Углегорского района
В Углегорском районе начали приводить в порядок дорогу Лесогорск - Бошняково. ГИБДД отреагировала на обращение жителей Углегорского района.
"Участок 8 км в ужасном состоянии. На дороге местами промоины поперек дороги, ямы, непросыхающая лужа", - рассказывают сельчане.
На место накануне, 25 октября, выезжал руководитель районного ГИБДД и представители дорожных служб.
Уже сегодня, 26 октября на месте работают экскаватор, грейдер, КамАЗ возит щебень, промоины засыпают.
Углегорцы благодарят Госавтоинспекцию Сахалинской области и районное ОГИБДД за оперативное реагирование.
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Комментарии
ateriya
Написано вчера, в 19:33
Ну наконец то. Дорога там всегда ужасная.
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Кузовков Владимир
Написано вчера, в 21:46
надолго ли "ремонта" такого хватит? Грузовики продавят щебень и яма вернется на место.
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