На Курилах появится сеть военных аэродромов

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Министерство обороны создаст сеть аэродромов на Курильских островах. Сегодня об этом заявил член Совета Федерации, 1-й заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, вскоре на островах также стартуют работы по созданию базы военно-морского флота.

Планируется, что новая база сможет принимать корабли любого типа. Строительство новой (точнее, восстановленной) сети аэродромов также связано с проектом создания базы ВМФ. Сроки при этом не называются, однако известно, что работа уже идет.