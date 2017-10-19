Фото: Алексей В., russianplanes.net
На Курилах появится сеть военных аэродромов
А кроме них, база кораблей ВМФ
Министерство обороны создаст сеть аэродромов на Курильских островах. Сегодня об этом заявил член Совета Федерации, 1-й заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, вскоре на островах также стартуют работы по созданию базы военно-морского флота.
Планируется, что новая база сможет принимать корабли любого типа. Строительство новой (точнее, восстановленной) сети аэродромов также связано с проектом создания базы ВМФ. Сроки при этом не называются, однако известно, что работа уже идет.
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Комментарии
B288318
Написано сегодня, в 18:47
Вот и какой смысл было всё херить в Менделеево и на Буревестнике?
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+3
Andrey2017
Написано сегодня, в 18:53 Отредактированно сегодня, в 18:56
А она там никуда и не девалась! С начала 90-х всё уничтожали- военные аэродромы, причалы, а теперь решили восстановить. Эх-х-х, умом Россию не понять!
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+2
kholmchanin
Написано сегодня, в 19:45
И зачем япам наши базы ВМФ на Курилах...
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0
NNS41148
Написано сегодня, в 20:28
kholmchanin, Матуа японцы не требуют вернуть.
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0
Roni4ka
Написано сегодня, в 20:01
Не так всё гладко
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0
S.V.
Написано сегодня, в 20:53
С-400 штук 10 там не помешает.))))))
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0