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На премьерном показе «Матильды» в Южно-Сахалинске произошел инцидент

На премьерном показе «Матильды» в Южно-Сахалинске произошел инцидент

Картина внезапно прервалась

Первый показ фильма «Матильда» в областном центре Сахалинской области не обошелся без сбоев. На премьере в киноконцертном зале «Октябрь», которая была назначена на 14:20 по местному времени, зрители не смогли посмотреть картину полностью.

Во время показа изображение на экране неожиданно погасло. В течение нескольких минут фильм не возобновлялся, а когда картинка снова появилась, выяснилось – часть фильма прошла мимо глаз пришедших зрителей.

В городском кинодосуговом объединении объяснили инцидент «досадным сбоем в работе проекционного оборудования». В результате скачка напряжения техника стала самостоятельно перезагружаться.

Кинопрокатчики пообещали, что зрители с билетами на проблемный показ могут еще раз посмотреть картину, предъявив их. Также у них есть право вернуть деньги за билеты в кассы.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:04 +3
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Комментарии
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 19:16
не пойму чё за бред с этим фильмом, уже даже техника глючит от такого "напряжения", а может это идейные последователи Поклонской пошухарили
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+9
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 19:22
Самое интересное в этом фильме, это то, какой вокруг него идет срач
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+3
Triton
Написано сегодня, в 20:02
кинопленка порвалась - склеили
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0
cantik
Написано сегодня, в 20:04
Вот что крест животворящий делает! (Иван Васильевич меняет профессию).
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+3
Triton
Написано сегодня, в 20:05
это Няша накамлала
она уже на генерального за эту фильму наезжает
/lenta.ru/news/2017/10/26/matilda/
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+1
S.V.
Написано сегодня, в 20:51
просто порно сцену не успели вырезать,вот и перемотали.)))
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0
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