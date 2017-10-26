На премьерном показе «Матильды» в Южно-Сахалинске произошел инцидент

Первый показ фильма «Матильда» в областном центре Сахалинской области не обошелся без сбоев. На премьере в киноконцертном зале «Октябрь», которая была назначена на 14:20 по местному времени, зрители не смогли посмотреть картину полностью.

Во время показа изображение на экране неожиданно погасло. В течение нескольких минут фильм не возобновлялся, а когда картинка снова появилась, выяснилось – часть фильма прошла мимо глаз пришедших зрителей.

В городском кинодосуговом объединении объяснили инцидент «досадным сбоем в работе проекционного оборудования». В результате скачка напряжения техника стала самостоятельно перезагружаться.

Кинопрокатчики пообещали, что зрители с билетами на проблемный показ могут еще раз посмотреть картину, предъявив их. Также у них есть право вернуть деньги за билеты в кассы.