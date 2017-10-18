На Сахалине впервые пройдут соревнования по лонгборду

29 октября на лыжероллерной трассе в Южно-Сахалинске пройдут соревнования на лонгбордах в дисциплине слалом, сообщает пресс-служба сахалинского минспорта. Это специально разработанные длиннобазные скейтборды, которые отлично подходят сноубордистам параллельных дисциплин для летних тренировок. Организаторы приглашают участников и болельщиков.

Если набрать в поиске лонгборд, то найдутся головокружительные спуски с автомобильных перевалов на предельной скорости. мертельно опасное увлечение экстрималов имеет не очень много общего с тем, что предстоит испытать спортсменам.

- Я, вообще, против экстрима, - рассказал тренер Алексей Желтов. - Когда мы на видео смотрим трюки, проезды по лавинным зонам на сноуборде и по дорогам общего пользования на лонгбордах - это лишь красивая картинка, за которой скрывается годы тренировок, профессионализм и высочайшая опасность, с которой сталкиваются спортсмены. Воодушевленные начинающие без достаточно подготовки берут на себя неоправданно высокие риски, и получают страшные травмы. Также эта информация отпугивает от сноуборда родителей при выборе спорта для своих детей. Хотя на самом деле, наши ученики все навыки постигают с ростом физического состояния, и никогда не идут на риски.

Сегодня на стартовой поляне лыжероллерной трассы прошло практическое занятие на лонгборде у спортсменов отделения сноуборда.

- Такие тренировки в бесснежный период проходят раз в неделю. В остальном мы занимаемся техникой, общефизической подготовкой, бегаем и ходим в гору, иногда играем в хоккей с мячем, - поведал специалист. - Сейчас ждем, когда установится минус и запустят систему искусственного оснежения на "Горном Воздухе". А пока решили в первый раз на Сахалине провести соревнования в новой летней дисциплине - лонгборде. Детям важно набирать соревновательный опыт, это их мотивирует к тренировкам.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва и все желающие в это воскресенье пройдут на время стометровую асфальтированную трассу, размеченную под слалом. Ожидается более тридцати участников.

Начало соревнований в 11.00 в воскресенье 29 октября на лыжероллерной трассе. Заявки принимаются до 27 октября (до 15.00 часов). Контактный телефон: +79621205738