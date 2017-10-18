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В Холмске начинается муниципальный этап чемпионата по баскетболу

В Холмске начинается муниципальный этап чемпионата по баскетболу

В прошлом сезоне участниками игр стали 83 команды области

В Холмске в выходные, 28 и 29 октября, стартует муниципальный этап чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».

В сезоне 2016-2017 года ШБЛ отметила 10-летний юбилей. Чемпионат, проходивший под девизом «Мы – одна команда!», объединил спортсменов из 64 регионов России от Калининграда до Сахалина, а также Монголии и Республики Киргизия. Общее количество участников баскетбольных баталий превысило полтора миллиона.

В Сахалинской области участниками чемпионата стали 83 команды. Организаторы, подготовившие для баскетболистов подарки и сюрпризы, надеются, что в этом году их количество увеличится.

Игры пройдут в Физкультурно-оздоровительном комплексе. Начало матчей 28 октября – в 13:00, 29 октября – в 10:00.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:18 +1
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