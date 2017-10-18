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В убийстве мужчины в Луговом подозревают сразу троих

В убийстве мужчины в Луговом подозревают сразу троих

Погибшему 28 лет

В деле об обнаружении тела мужчины в Луговом появились подозреваемые. Как сообщал ASTV.RU, погибшего нашли в ночь на 22 октября. На его теле были следы побоев. Подозреваемых в убийстве сразу трое.

Правоохранительные органы считают, что в избиении принимали участие ранее судимые 25-, 30- и 31-летний жители областного центра. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

По версии следствия, вечером 21 октября 2017 года потерпевший пришел в гости к своей знакомой. Последняя являлась соседкой одного из подозреваемых. Между потерпевшим и подозреваемыми произошел конфликт на почве того, что потерпевший якобы оскорбил девушку одного из подозреваемых, а также забрал кольцо у общего их знакомого. В ходе ссоры мужчины стали наносить удары руками и ногами по различным частям тела потерпевшего. Затем они вытащили его на улицу, где продолжили избивать. После того как молодой человек перестал подавать признаки жизни, они покинули место происшествия.

Причиной смерти мужчины явились отек дислокации головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Также была установлена личность погибшего, это 28-летний житель города Южно-Сахалинска. Об этом сообщает следственный комитет.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:35 +3
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Комментарии
Bokassa
Написано вчера, в 17:43
еще кандидаты для участия в соревах по рукопашке?
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+2
Vladiksakh65
Написано вчера, в 17:50
Еще одни уроды отличились , трое одного никогда не боялись. Радует что уже в КПЗ, хотя для родителей ничего не меняет, сына им уже никто не вернет. Жесть, 28 лет, парню жить еще и жить. Соболезнования родным.
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+8
MARBLE
Написано вчера, в 17:51
Эххх...
"ГЕРОИ" устроили самосуд... Трое на одного...

Представить "героев" к законной награде....
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+2
Alexsandr_31
Написано вчера, в 18:25
Слов нет...парня жалко, что за уродство происходит. Ну дали раз два, забивать зачем...родным соболезнования. Боксерам сурового наказания
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+3
С 28 региона
Написано вчера, в 18:59
Да что же такое?! Люди, вы ЧО творите???????? Родным и близким соболезнования. Надеюсь, что виновные будут наказаны.
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+3
Sata Jarvien
Написано вчера, в 19:42
Что значит отёк дислокации? Это вроде 2 процесса.
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0
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 22:40
Sata Jarvien, видимо, отек и дислокация, и забыли
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+2
S.V.
Написано вчера, в 20:03
Быдло
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+1
Online
Zhenyanet2009 Online
Написано вчера, в 22:02
Что за мода такая,чушачья,бить толпой одного?
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 22:41
Zhenyanet2009, а так не страшно
и легко
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+2
Reader
Написано вчера, в 22:20
Наверное тут "резонанса" не будет
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+1
Masha1988
Написано вчера, в 23:00
Да это ужасно погибший и один из подозреваемых оба знакомых моих, они вообще пришли вытащили его из квартиры и били в подъезде, с такой жестокостью что весь подъезд в кровище, пока соседи вызвали милицию уже поздно было. Парень убитый очень хороший человек был, жалко его очень. Надеюсь этих уродов закроют надолго, по одному там точно не то что тюрьма плачет,а сама бы придушила голыми руками
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0
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