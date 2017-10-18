В убийстве мужчины в Луговом подозревают сразу троих

В деле об обнаружении тела мужчины в Луговом появились подозреваемые. Как сообщал ASTV.RU, погибшего нашли в ночь на 22 октября. На его теле были следы побоев. Подозреваемых в убийстве сразу трое.

Правоохранительные органы считают, что в избиении принимали участие ранее судимые 25-, 30- и 31-летний жители областного центра. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

По версии следствия, вечером 21 октября 2017 года потерпевший пришел в гости к своей знакомой. Последняя являлась соседкой одного из подозреваемых. Между потерпевшим и подозреваемыми произошел конфликт на почве того, что потерпевший якобы оскорбил девушку одного из подозреваемых, а также забрал кольцо у общего их знакомого. В ходе ссоры мужчины стали наносить удары руками и ногами по различным частям тела потерпевшего. Затем они вытащили его на улицу, где продолжили избивать. После того как молодой человек перестал подавать признаки жизни, они покинули место происшествия.

Причиной смерти мужчины явились отек дислокации головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма. Также была установлена личность погибшего, это 28-летний житель города Южно-Сахалинска. Об этом сообщает следственный комитет.