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В Новоалександровске провели газ в обмен на разбитые дороги

В Новоалександровске провели газ в обмен на разбитые дороги

Местные жители показали АСТВ, что осталось от проездов

Жителей Новоалександровска оставили у разбитой дороги. Проложив газопровод еще весной этого года, подрядчик, как это часто бывает, забыл восстановить нарушенное благоустройство. В школу и на работу люди ходят в резиновых сапогах.

С новым газопроводом в частный сектор Новоалександровска пришли и новые проблемы. Месяц к каждому дому специалисты прокладывали сети. За это время щебеночное покрытие дороги, которое и без того было не в лучшем состоянии, превратилось в грязное месиво.

- Здесь была щебенка, – показывает некогда неплохое покрытие местный житель Владимир Мельников. – Ее всю выбили. Рассыпали почему-то песок, машины застревали, постоянно вытаскивали их тракторами

- Пересыпали канаву во время производства работ, не расчистили. Продавили дорогу. Восстановление в проекте не заложено. Весной, когда все начнет таять, в ямах будет еще больше воды. Это все будет еще больше разбиваться, и дороге совсем придет конец, – опасается еще один житель района Василий Сахнов.

На Ключевской подрядчик проводил работы в мае 2017 года, а после завершения не восстановил нарушенное благоустройство. Все лето жителей просили «потерпеть» неудобства. Люди несколько раз обращались к главе планировочного района. Он, кстати, с удовольствием приехал на встречу новоалександровцев и съемочной группы АСТВ. Проблему признал, предложил привлечь к разговору специалистов администрации города и подрядчика. Впрочем, жители скептически отнеслись к такому предложению – встречи встречами, а результат, уверены они, от них будет нулевым.

Сегодня укладка газопровода в частном секторе полностью завершена, однако голубого топлива в домах пока нет. Его планируют запустить после нового года. А вот дорожным вопросом специалисты обещают заняться в ближайшее время.

- Ваш проезд будет отсыпан. Это то, что я вам могу пообещать как начальник отдела по управлению территорией. На сегодняшний день все объемы выработаны, контракты по летнему содержанию закрываются. На сегодняшний день ресурса для того, чтобы к зиме дорогу подготовить и отсыпать, нет, – признался руководитель отдела по управлению планировочным районом Новоалександровск Сергей Замотаев.

Впрочем, после отъезда журналистов на место прибыли представители подрядчика вместе с Сергеем Замотаевым. Жителям пообещали восстановить покрытие до конца октября.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:51 +1
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Комментарии
yur
Написано сегодня, в 11:59
На материке как то газ проводят в трубах по верху и не закапывают их в землю. У нас наверно технология новее и дороже. Деньги зарывают в землю. Вначале прокладывают газовую трубу, засыпают. Потом возле каждого потребителя начинают рыть яму, чтоб подключиться и опять засыпают. Вот видно и цены на подключение отсюда неподъёмные для населения. В Луговом видел в частном секторе прокладку верховым способом.
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+1
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 12:05
yur, на "зиме", кстати, тоже труба идёт над землёй, вдоль забора, а от неё уже отводы в дома идут. А тут закопали, а вот если кто-то нерадивый начнёт дорожные работы вести, да пробьёт эту трубу, что тогда будет, интересно.
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+2
Andrey2017
Написано сегодня, в 12:49
Называется- хотели как лучше- а получилось как всегда!
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0
Elizabeth
Написано сегодня, в 13:27
У нас как обычно,все через одно место!
Самое главное,чтоб было откуда деньги гребсти лопатой! А вот бы обычной лопатой землю заставить их копать,да дорогу восстановить
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0
Online
Whale Online
Написано сегодня, в 14:00
А почему ничего не сказали про кусочек Новой деревни, который чуть дальше Ключевской идет? Туда тоже газ проводили и тоже дороги в ужасном состоянии, вернее их нет совсем.
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0
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