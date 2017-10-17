В Новоалександровске провели газ в обмен на разбитые дороги

Жителей Новоалександровска оставили у разбитой дороги. Проложив газопровод еще весной этого года, подрядчик, как это часто бывает, забыл восстановить нарушенное благоустройство. В школу и на работу люди ходят в резиновых сапогах.

С новым газопроводом в частный сектор Новоалександровска пришли и новые проблемы. Месяц к каждому дому специалисты прокладывали сети. За это время щебеночное покрытие дороги, которое и без того было не в лучшем состоянии, превратилось в грязное месиво.

- Здесь была щебенка, – показывает некогда неплохое покрытие местный житель Владимир Мельников. – Ее всю выбили. Рассыпали почему-то песок, машины застревали, постоянно вытаскивали их тракторами

- Пересыпали канаву во время производства работ, не расчистили. Продавили дорогу. Восстановление в проекте не заложено. Весной, когда все начнет таять, в ямах будет еще больше воды. Это все будет еще больше разбиваться, и дороге совсем придет конец, – опасается еще один житель района Василий Сахнов.

На Ключевской подрядчик проводил работы в мае 2017 года, а после завершения не восстановил нарушенное благоустройство. Все лето жителей просили «потерпеть» неудобства. Люди несколько раз обращались к главе планировочного района. Он, кстати, с удовольствием приехал на встречу новоалександровцев и съемочной группы АСТВ. Проблему признал, предложил привлечь к разговору специалистов администрации города и подрядчика. Впрочем, жители скептически отнеслись к такому предложению – встречи встречами, а результат, уверены они, от них будет нулевым.

Сегодня укладка газопровода в частном секторе полностью завершена, однако голубого топлива в домах пока нет. Его планируют запустить после нового года. А вот дорожным вопросом специалисты обещают заняться в ближайшее время.

- Ваш проезд будет отсыпан. Это то, что я вам могу пообещать как начальник отдела по управлению территорией. На сегодняшний день все объемы выработаны, контракты по летнему содержанию закрываются. На сегодняшний день ресурса для того, чтобы к зиме дорогу подготовить и отсыпать, нет, – признался руководитель отдела по управлению планировочным районом Новоалександровск Сергей Замотаев.

Впрочем, после отъезда журналистов на место прибыли представители подрядчика вместе с Сергеем Замотаевым. Жителям пообещали восстановить покрытие до конца октября.