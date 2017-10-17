МВД предложило ужесточить наказание за повторную пьяную езду

МВД России собирается предложить поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Уведомление о подготовке изменений ведомство разместило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщаеют "Ведомости".

При этом в министерстве не уточнили, на сколько они предлагают увеличить наказание.

В настоящий момент наказание за пьяное вождение варьируется от штрафа в 30 000 руб. с лишением прав на срок от полутора до двух лет и до лишения свободы на срок до двух лет при повторном правонарушении.

Количество осужденных за это преступление в России растет быстрыми темпами – в 2016 г., по данным судебного департамента, за повторную пьяную езду было осуждено 75 267 человек, или 10% от общего числа осужденных по уголовным преступлениям.

По данным МВД, в 2016 г. на территории России было расследовано почти 85 000 уголовных дел по ст. 264, а за 9 месяцев текущего года - более 61 000.