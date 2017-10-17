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МВД предложило ужесточить наказание за повторную пьяную езду

МВД предложило ужесточить наказание за повторную пьяную езду

Какими станут санкции, не сообщается

МВД России собирается предложить поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Уведомление о подготовке изменений ведомство разместило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщаеют "Ведомости".

При этом в министерстве не уточнили, на сколько они предлагают увеличить наказание.

В настоящий момент наказание за пьяное вождение варьируется от штрафа в 30 000 руб. с лишением прав на срок от полутора до двух лет и до лишения свободы на срок до двух лет при повторном правонарушении.

Количество осужденных за это преступление в России растет быстрыми темпами – в 2016 г., по данным судебного департамента, за повторную пьяную езду было осуждено 75 267 человек, или 10% от общего числа осужденных по уголовным преступлениям.

По данным МВД, в 2016 г. на территории России было расследовано почти 85 000 уголовных дел по ст. 264, а за 9 месяцев текущего года - более 61 000.

сегодня, в 12:05 +1
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Комментарии
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 12:36
Давно пора ужесточать наказание за пьянку за рулем.
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+4
Online
Warg Online
Написано сегодня, в 12:53
Balbes,
И не только за пьянку.
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0
Hana
Написано сегодня, в 14:03
Warg, Да,что там.Просто за вождение!
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+1
Online
Warg Online
Написано сегодня, в 14:05
Hana,
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0
Andrey2017
Написано сегодня, в 12:40
Нужно такое наказание, чтобы вообще не было желания в пьяном виде садиться за руль!
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+3
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 13:44
Почему за повторную? Т.е за первую езду нельзя сразу придумать соответствующее наказание? Что бы перед тем как брать в руки стакан, подумали...
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+2
Bokassa
Написано сегодня, в 15:15
руки рубить? клеймить? детей увечить?
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+1
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