Директора корсаковской строительной компании подозревают в мошенничестве

40-летнего директора строительной компании подозревают в мошенничестве. Он взял деньги за строительство забора, но так и не выполнил работу, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

В июле 2016 года к нему обратилась женщина, она просила построить на ее участке жилой модуль. Подозреваемый исполнил заказ в срок. Клиентка стала ему доверять и вновь обратилась в эту компанию когда нужно было поставить забор на участках в Новоалександровке. Подозреваемый и потерпевшая заключили договор, по которому стоимость работ составляла 150 тысяч рублей, 75 из них являлись предоплатой. Получив аванс, злоумышленник не обязательств, полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.