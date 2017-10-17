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Директора корсаковской строительной компании подозревают в мошенничестве

Директора корсаковской строительной компании подозревают в мошенничестве

Он присвоил 75 тысяч рублей

40-летнего директора строительной компании подозревают в мошенничестве. Он взял деньги за строительство забора, но так и не выполнил работу, сообщает пресс-служба УМВД по Сахалинской области.

В июле 2016 года к нему обратилась женщина, она просила построить на ее участке жилой модуль.  Подозреваемый исполнил заказ в срок. Клиентка стала ему доверять и вновь обратилась в эту компанию когда нужно было поставить забор на участках в Новоалександровке. Подозреваемый и потерпевшая заключили договор, по которому стоимость работ составляла 150 тысяч рублей, 75 из них являлись предоплатой. Получив аванс, злоумышленник не обязательств, полученными деньгами распорядился по своему  усмотрению.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:49 +1
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Комментарии
Roni4ka
Написано сегодня, в 12:30
Заявления в полицию принимают и не работают, мошенников много.
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0
Online
Warg Online
Написано сегодня, в 12:45
>>Директор строительной компании
>>Присвоил 75 тысяч рублей
Это что за директор такой? Может это рабочий строительной компании утащил стройматериал на 75к рублей?
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+1
Bokassa
Написано сегодня, в 15:15
а упер бы 75 млрд гулял бы вволю
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+1
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