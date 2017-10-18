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Сахалинские участковые получили новые автомобили

Сахалинские участковые получили новые автомобили

Торжественное вручение прошло сегодня

Сегодня, 24 октября, сахалинским полицейским в торжественной обстановке вручили ключи от новых автомобилей. Восемь «Шевроле-Нив» будут использовать участковые уполномоченные полиции. Отделу Росгвардии Сахалинской области переданы три автомобиля.

Как сообщает областное управление МВД России, автомобили куплены в соответствии с техническим заданием, сформированным самим управлением. Они предназначены для оперативного обслуживания удаленных населенных пунктов Сахалинской области, повышения качества взаимодействия участковых уполномоченных полиции с населением, в первую очередь в сельской местности.

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что новые автомобили повысят оперативные возможности при охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в районах островного края. Олег Николаевич поблагодарил островных полицейских за работу и выразил надежду, что это даст положительный результат в обеспечении правопорядка.

Начальник УМВД России по Сахалинской области генерал-майор полиции Олег Долгий от себя лично и от лица управления выразил благодарность главе региона за заботу об обеспечении общественного порядка.  

– Заверяю Вас, что мы будем делать все от нас зависящее, чтобы жители области чувствовали себя защищенными. Мы будем высоко держать знамя управления МВД России по Сахалинской области, – подчеркнул в своем выступлении Олег Викторович.

 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 18:24 +2
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Комментарии
Online
marrozz Online
Написано вчера, в 18:36 Отредактированно вчера, в 18:37
пока начальство ездит на новеньких фордах

те кто делает реальную работу - на шнивах

причем начальственных фордов побольше то, чем участковых
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+6
Andrey2017
Написано вчера, в 20:07
Ну прямо сенсация! Что этим хотели показать- заботу об участковых, или качественное улучшение работы полиции?
Выдают ключи от с такой помпезностью, как будто они от служебных квартир.
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+3
Online
S.T.A.L.K.E.R. Online
Написано вчера, в 20:46
Andrey2017, ....напомнить что они существуют,а не вымерли как мамонты!
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+3
Andrey2017
Написано вчера, в 20:16
Вот если бы было вот так- http://friends-motors.com/autonews/policiya-dubaya.. , тогда уж было бы чем похвастаться!
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+2
Online
senchick Online
Написано вчера, в 21:32
Andrey2017, Так Дубай является самым роскошным местом на планете, а вот Сахалин, - это острова на которых хочется... хочется... уже и не знаю, хочется или нет
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 22:19
senchick, что-то хочется, но уже не знаем - чего
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+3
S.V.
Написано вчера, в 21:34
Заверяю Вас, что мы будем делать все от нас зависящее, чтобы жители области чувствовали себя защищенными. ....
г-н Долгий...вы бы постеснялись кидаться такими лозунгами,в свете событий за последние пару лет....
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано вчера, в 21:43
Может ьыть, участковые станут более мобильными... Лишь бы эти авто пошли ДЕЙСТВИТЕЛЬНО участковым, а то как всегда у нас: перебьетесь, штабу они нужнее, возить бухгалтеров и начальство.
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+3
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