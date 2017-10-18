Сахалинские участковые получили новые автомобили

Сегодня, 24 октября, сахалинским полицейским в торжественной обстановке вручили ключи от новых автомобилей. Восемь «Шевроле-Нив» будут использовать участковые уполномоченные полиции. Отделу Росгвардии Сахалинской области переданы три автомобиля.

Как сообщает областное управление МВД России, автомобили куплены в соответствии с техническим заданием, сформированным самим управлением. Они предназначены для оперативного обслуживания удаленных населенных пунктов Сахалинской области, повышения качества взаимодействия участковых уполномоченных полиции с населением, в первую очередь в сельской местности.

Губернатор Олег Кожемяко отметил, что новые автомобили повысят оперативные возможности при охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в районах островного края. Олег Николаевич поблагодарил островных полицейских за работу и выразил надежду, что это даст положительный результат в обеспечении правопорядка.

Начальник УМВД России по Сахалинской области генерал-майор полиции Олег Долгий от себя лично и от лица управления выразил благодарность главе региона за заботу об обеспечении общественного порядка.

– Заверяю Вас, что мы будем делать все от нас зависящее, чтобы жители области чувствовали себя защищенными. Мы будем высоко держать знамя управления МВД России по Сахалинской области, – подчеркнул в своем выступлении Олег Викторович.