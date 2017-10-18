Фото: ptzgovorit.ru
В Новоалександровске на день отключат тепло и горячую воду
Под отключение попадают также два детских сада и школа
В среду, 25 октября, с 8 часов в жилых домах планировочного района Новоалександровск будет ограничена подача отопления и горячего водоснабжения. Как сообщает «Сахалинская коммунальная компания», причина – проведение ремонтных работ на тепловых сетях. Также под отключение попадают общеобразовательная школа № 32 и детские сады № 30 и 31.
Как отмечают специалисты, прогноз погоды на 25 октября благоприятный и отключение жилых домов от тепла будет незначительно ощутимо. Возобновление подачи теплоснабжения и горячего водоснабжения запланировано на 17 часов.
Другие статьи по темам
Событие
Место
Комментарии
kat31
Написано вчера, в 22:50
а поконкретнее нельзя? конкретно какие дома, какие улицы? Или ВСЯ Новоалександровка сразу будет отключена? На сайте Администрации тоже информации нет, а неплохо было бы уточнить адреса.
Ответить
0