В Новоалександровске на день отключат тепло и горячую воду

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Под отключение попадают также два детских сада и школа

В среду, 25 октября, с 8 часов в жилых домах планировочного района Новоалександровск будет ограничена подача отопления и горячего водоснабжения. Как сообщает «Сахалинская коммунальная компания», причина – проведение ремонтных работ на тепловых сетях. Также под отключение попадают общеобразовательная школа № 32 и детские сады № 30 и 31.

Как отмечают специалисты, прогноз погоды на 25 октября благоприятный и отключение жилых домов от тепла будет незначительно ощутимо. Возобновление подачи теплоснабжения и горячего водоснабжения запланировано на 17 часов.