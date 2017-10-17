Айнка, бывшая жительница села Лесное, приехала на Сахалин

Сахалинский областной краеведческий музей посетили ученые из разных научных центров Хоккайдо (Япония): Огава Масахито, директор Центра изучения айнской культуры, Тамура Масато, исследователь истории и культуры айнов на Сахалине; Китахара Джирота, культуролог, исследователь айнской культуры (университет Хоккайдо). Вместе с ними на остров Сахалин прибыла айнка, бывшая жительница губернаторства Карафуто, - госпожа Абе Ёко, чтобы посетить место своего детства (сейчас - село Лесное). Об этом сообщает пресс-служба краеведческого музея.

Японские ученые входят в число ведущих исследователей истории и культуры айнов. В настоящее время большой интерес для них представляют документы и материалы, хранящиеся в фондах ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей».

В ходе встречи с сотрудниками музея японские коллеги продемонстрировали отрывки из фильма об айнских деревнях периода губернаторства Карафуто, снятого в 1935 году учеными Кубодэра и Киндаити, а также фотографии того же периода поселков Ниитой (Новое, Поронайский район), Отихо (Лесное, Корсаковского района) и Тарандомари (Калинино, Холмский район). Оригиналы данных материалов в настоящее время хранятся в музее Хоккайдо, в фонд краеведческого музея были переданы их копии, а также ряд публикаций по исследованиям айнов.