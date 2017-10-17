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Пять сотен врачей приехали на Сахалин за четыре года

Пять сотен врачей приехали на Сахалин за четыре года

Их удалось привлечь в регион благодаря мерам поддержки

В систему здравоохранения области благодаря региональной поддержке пришли пятьсот врачей за четыре года итоги реализации программы по привлечению кадров в учреждения здравоохранения. Она рассчитана до 2020 года. За это время планировалось трудоустроить 800 врачей и 1500 специалистов среднего звена, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Основные меры поддержки врачебного персонала - выделение служебного жилья и подъемных средств - от 725 тысяч до 1 миллиона трехсот тысяч рублей позволили привлечь в медицину намного больше кадров. Заявления от желающих прийти на работу в региональные учреждения здравоохранения поступают ежедневно. В этом году со специалистами с высшим медицинским образованием уже было заключено почти сто договоров на трудоустройство. К примеру, в детскую поликлинику областного центра были приняты 9 врачей: 4 педиатра, 2 лора, 2 окулиста и 1 акушер-гинеколог.

Одна из таких врачей - Наталия Пузынина. Девушка окончила хабаровский вуз. Выбирала из множества предложений, прежде чем остановиться на Сахалине. 

- Решение ехать на остров я приняла на 5 курсе. Специально просила ректора, чтобы направили именно сюда. Здесь все сошлось - и подходящий климат, и условия работы, и люди отзывчивые, неравнодушные. И что немаловажно, конечно, беспрецедентные меры поддержки. Изучая предложения в других регионах, я нигде не нашла, чтобы и подъемные давали, и служебным жильем обеспечивали. Теперь я могу полностью посвятить себя любимой работе, - поделилась Наталия Пузынина.

Сахалинская программа по привлечению медицинских кадров рассчитана не только на молодых специалистов, но и врачей с большим опытом работы. Так, руководителями двух сахалинских центральных районных больниц стали жители Краснодарского края. Есть среди привлекаемых специалистов и кандидаты медицинских наук. Их приход позволил внедрить новые подходы в диагностической и лечебной деятельности.

- Меры поддержки по региональной кадровой программе привлекают специалистов из всех регионов. Насколько компетентен человек, из документов не всегда ясно. Поэтому с этого года мы обязательно каждому даем шестимесячный испытательный срок и делаем вывод, насколько этот специалист проявил себя с профессиональной точки зрения. Сахалину нужны квалифицированные, нацеленные на развитие специалисты. С неподходящими кандидатурами расстаемся без сожаления. По итогам такой проверки уже отсеялось 15 человек, - рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Алексей Пак.

В этом году нововведением сахалинской кадровой программы стало то, что теперь фельдшеры тоже могут рассчитывать на подъемные средства до 600 тысяч рублей. Благодаря данной мере поддержки удалось значительно снизить дефицит сотрудников в фельдшерско-акушерских пунктах и в службах скорой помощи островного региона.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:07 +1
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Комментарии
S.V.
Написано сегодня, в 11:57
Из них 100 россияне)))
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+4
yur
Написано сегодня, в 12:05
2 поликлиника впереди всех? а в 4 поликлинике как с врачами? Узких специалистов не хватает. Сурдолог в консультативной поликлинике один. приём ведёт три раза в неделю по одному часу. Талон надо брать за два месяца.
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+1
leva_seaman
Написано сегодня, в 12:39
И куда они подевались?
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0
Nato4ka
Написано сегодня, в 13:15
да что???!
А в Оху когда специалистов отправят?
Ни во взрослой поликлинике,ни в детской нет ряда специалистов. Приезжаешь в область по направлению, а тебе
чё приехала? А в охинской ЦРБ идет сокращение штата.
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0
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