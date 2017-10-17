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В конце октября Южно-Сахалинск услышит женский социальный рок

В конце октября Южно-Сахалинск услышит женский социальный рок

30 октября пройдет концерт группы Louna

В следующий понедельник в Южно-Сахалинске будут исполнять женский рок. На остров прилетает группа Louna. Дальневосточное турне команды начинается в Благовещенске и закончится в Петропавловске-Камчатском.

Louna (Луна с ударением на первый слог) – коллектив, активный с 2008 года. Его участники характеризуют свой стиль как «смесь из альтернативного рока, нью-метала и пост-гранжа, приправленную восточной этникой».

Тексты группы обычно имеют острую социальную направленность. Так, название последнего по времени альбома, вышедшего в 2016 году – «Дивный новый мир». Оно повторяет название романа Олдоса Хаксли. Тексты песен перекликаются с содержимым книги – они также рассказывают об обществе, которое развивается по всем законам антиутопии. А недавно Louna с помощью краудфандинга собрала миллион рублей на запись нового альбома.

Выступление пройдет в конгресс-холле «Столица» 30 октября. Его начало запланировано на 20 часов.

Билеты на концерт можно купить в клубе Trombone (улица Горького 12в), магазине iTouch («Сити молл», 1-й этаж), кофейне «Зёрна» (улица Ленина, 217), сети салонов связи «Топ-GSM» (ТЦ «Рояль», 1-й этаж, и универмаг «Сахалин», 1-й этаж). 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:40 0
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Комментарии
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 11:05 Отредактированно сегодня, в 11:26
Оч. крутые ребята. Когда-то слушал их. Но фраза "социальный женский рок" немного корёжит ухо ))) И тексты у них действительно имеют смысл и подчас заставляют задуматься, в отличие от 99% того, что звучит сейчас по ящику и радио.
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+5
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 11:42
Сергей Маслаков, И да, "социальный рок" как-то не так звучит. Тексты действительно со смыслом, но они скорее в стиле "альтернативный рок" во всех смыслах этого.
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+4
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 11:18
Млин, ну почему все интересные мне вещи происходят когда я на вахте. На данный концерт я бы обязательно сходил.
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+1
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 11:24
Ябсходил
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0
Online
Warg Online
Написано сегодня, в 12:41 Отредактированно сегодня, в 12:41
>>Cоциальный рок
Что это?
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+3
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