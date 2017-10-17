В конце октября Южно-Сахалинск услышит женский социальный рок

В следующий понедельник в Южно-Сахалинске будут исполнять женский рок. На остров прилетает группа Louna. Дальневосточное турне команды начинается в Благовещенске и закончится в Петропавловске-Камчатском.

Louna (Луна с ударением на первый слог) – коллектив, активный с 2008 года. Его участники характеризуют свой стиль как «смесь из альтернативного рока, нью-метала и пост-гранжа, приправленную восточной этникой».

Тексты группы обычно имеют острую социальную направленность. Так, название последнего по времени альбома, вышедшего в 2016 году – «Дивный новый мир». Оно повторяет название романа Олдоса Хаксли. Тексты песен перекликаются с содержимым книги – они также рассказывают об обществе, которое развивается по всем законам антиутопии. А недавно Louna с помощью краудфандинга собрала миллион рублей на запись нового альбома.

Выступление пройдет в конгресс-холле «Столица» 30 октября. Его начало запланировано на 20 часов.

Билеты на концерт можно купить в клубе Trombone (улица Горького 12в), магазине iTouch («Сити молл», 1-й этаж), кофейне «Зёрна» (улица Ленина, 217), сети салонов связи «Топ-GSM» (ТЦ «Рояль», 1-й этаж, и универмаг «Сахалин», 1-й этаж).