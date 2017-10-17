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Прокуратура наказала работодателей, которые не вовремя выплатили зарплату школьникам

Прокуратура наказала работодателей, которые не вовремя выплатили зарплату школьникам

Штрафы составили 100 тысяч рублей

В июне 2017 года ученики охинских школ №1, № 7, школы с.Восточное заключили трудовые договоры.  В нарушение ст. 140 Трудового кодекса, работодатели провели  расчет с несовершеннолетними работниками не  в день прекращения увольнения, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Виновным назначены штрафы в общей сумме более 100 тыс рублей.

Кроме того, прокурор в интересах несовершеннолетних обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании денежной компенсации за нарушение сроков выплаты расчета при увольнении и компенсации морального вреда на общую сумму более 13 000 рублей.

Суд, рассмотрев исковые заявления прокуратуры, удовлетворил заявленные требования в полном объеме. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:24 +2
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Комментарии
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 11:58
более 13 000, смешно. Выхлоп ноль.
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0
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 13:44 Отредактированно сегодня, в 13:45
"...расчет с несовершеннолетними работниками не в день прекращения увольнения"....японамать , объясните мне это выражение!!
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