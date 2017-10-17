Прокуратура наказала работодателей, которые не вовремя выплатили зарплату школьникам
Штрафы составили 100 тысяч рублей
В июне 2017 года ученики охинских школ №1, № 7, школы с.Восточное заключили трудовые договоры. В нарушение ст. 140 Трудового кодекса, работодатели провели расчет с несовершеннолетними работниками не в день прекращения увольнения, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Виновным назначены штрафы в общей сумме более 100 тыс рублей.
Кроме того, прокурор в интересах несовершеннолетних обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании денежной компенсации за нарушение сроков выплаты расчета при увольнении и компенсации морального вреда на общую сумму более 13 000 рублей.
Суд, рассмотрев исковые заявления прокуратуры, удовлетворил заявленные требования в полном объеме.
Другие статьи по темам
Прочее
Комментарии
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 11:58
более 13 000, смешно. Выхлоп ноль.
Ответить
0
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 13:44 Отредактированно сегодня, в 13:45
"...расчет с несовершеннолетними работниками не в день прекращения увольнения"....японамать , объясните мне это выражение!!
Ответить
+1