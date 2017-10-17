Прокуратура наказала работодателей, которые не вовремя выплатили зарплату школьникам

В июне 2017 года ученики охинских школ №1, № 7, школы с.Восточное заключили трудовые договоры. В нарушение ст. 140 Трудового кодекса, работодатели провели расчет с несовершеннолетними работниками не в день прекращения увольнения, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Виновным назначены штрафы в общей сумме более 100 тыс рублей.

Кроме того, прокурор в интересах несовершеннолетних обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании денежной компенсации за нарушение сроков выплаты расчета при увольнении и компенсации морального вреда на общую сумму более 13 000 рублей.

Суд, рассмотрев исковые заявления прокуратуры, удовлетворил заявленные требования в полном объеме.