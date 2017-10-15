В Южно-Сахалинске прекратили мыть дороги

Мероприятия по переводу муниципальной дорожной техники на зимнее содержание начались в Южно-Сахалинске. Сегодня парк предприятия, обслуживающего большую часть улично-дорожной сети областного центра, насчитывает более 200 единиц.

138 машин задействованы в уборке снега, переоборудованию из них подлежат всего 24 комбинированных дорожных КамАЗа. Летнее поливомоечное оборудование специалисты заменят на зимнее, предназначенное для разброса реагентов и противогололедных материалов. 6 автомобилей уже переоборудованы, остальные - в процессе. Эту работу планируется завершить к первым числам ноября, когда в областном центре начинается гололед.

- За последние годы парк муниципальной техники значительно обновился. Если 3 года назад списанию подлежало 90% машин, то сегодня из 138 автомобилей 90 имеют срок эксплуатации менее 3 лет. Зарекомендовала себя новая техника хорошо. Проблем предстоящей зимой быть не должно, - рассказал заместитель начальника департамента городского хозяйства Алексей Римша.

Мойка дорог областного центра прекращена, специальное оборудование демонтировано со всей спецтехники. Улично-дорожную сеть областного центра сейчас обслуживают лишь пылесосы, которые задействованы в уборке листьев и смета. Они также оборудованы системой орошения, но использовать воду возможно лишь при положительных температурах, поэтому уборка производится только в дневные часы.

По словам Алексея Римши, улицы областного центра, которые обслуживает департамент городского хозяйства, в нынешнем году против гололеда будут посыпать галитом (каменная соль) и пескосоляной смесью (ПСС). Соль применяется в период малоснежья (в начале зимы и весной), чтобы снизить уровень грязи на улицах города. Обработка ПСС будет производиться во время обильных осадков (снегопад, метель). На тротуарах предстоящей зимой начнут применять каменную крошку - щебень мелких фракций. Крошка тщательно промывается, поэтому грязи не будет. К тому же она создаст противоскользящий эффект. Мелкий щебень будет вывозиться с тротуаров вместе со снегом.

Запасов соли и песка муниципального дорожного предприятия хватит на всю предстоящую зиму. Каменная крошка добывается на Сахалине, закупать ее для нужд муниципалитета будут по мере необходимости.

Подготовка к зиме началась и в МБУ «Зеленый город». Сейчас сотрудники приступили к укрытию кустарников, чтобы их не подавило снегом и не срезала уборочная техника. Предстоит укрыть порядка 6 км посадок. Молодые деревья будут подвязаны. Работа продлится до конца ноября.

- Укрывать фонтаны, а также убирать лавочки и урны будем позже - в ноябре, - добавил директор муниципального предприятия Сергей Троян.

В нынешнем году в рамках благоустройства в Южно-Сахалинске было высажено порядка 28 тыс. кустарников, 850 деревьев, 343 тыс. однолетних цветов, а также восстановлено 61 тыс. кв. метров газонов.