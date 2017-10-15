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В Южно-Сахалинске прекратили мыть дороги

В Южно-Сахалинске прекратили мыть дороги

Технику готовят к зимнему периоду

Мероприятия по переводу муниципальной дорожной техники на зимнее содержание начались в Южно-Сахалинске. Сегодня парк предприятия, обслуживающего большую часть улично-дорожной сети областного центра, насчитывает более 200 единиц.

138 машин задействованы в уборке снега, переоборудованию из них подлежат всего 24 комбинированных дорожных КамАЗа. Летнее поливомоечное оборудование специалисты заменят на зимнее, предназначенное для разброса реагентов и противогололедных материалов. 6 автомобилей уже переоборудованы, остальные - в процессе. Эту работу планируется завершить к первым числам ноября, когда в областном центре начинается гололед.

- За последние годы парк муниципальной техники значительно обновился. Если 3 года назад списанию подлежало 90% машин, то сегодня из 138 автомобилей 90 имеют срок эксплуатации менее 3 лет. Зарекомендовала себя новая техника хорошо. Проблем предстоящей зимой быть не должно, - рассказал заместитель начальника департамента городского хозяйства Алексей Римша.

Мойка дорог областного центра прекращена, специальное оборудование демонтировано со всей спецтехники. Улично-дорожную сеть областного центра сейчас обслуживают лишь пылесосы, которые задействованы в уборке листьев и смета. Они также оборудованы системой орошения, но использовать воду возможно лишь при положительных температурах, поэтому уборка производится только в дневные часы.

По словам Алексея Римши, улицы областного центра, которые обслуживает департамент городского хозяйства, в нынешнем году против гололеда будут  посыпать галитом (каменная соль) и пескосоляной смесью (ПСС). Соль применяется в период малоснежья (в начале зимы и весной), чтобы снизить уровень грязи на улицах города. Обработка ПСС будет производиться во время обильных осадков (снегопад, метель). На тротуарах предстоящей зимой начнут применять каменную крошку - щебень мелких фракций. Крошка тщательно промывается, поэтому грязи не будет. К тому же она создаст противоскользящий эффект. Мелкий щебень будет вывозиться с тротуаров вместе со снегом.

Запасов соли и песка муниципального дорожного предприятия хватит на всю предстоящую зиму. Каменная крошка добывается на Сахалине, закупать ее для нужд муниципалитета будут по мере необходимости.

Подготовка к зиме началась и в МБУ «Зеленый город». Сейчас сотрудники приступили к укрытию кустарников, чтобы их не подавило снегом и не срезала уборочная техника. Предстоит укрыть порядка 6 км посадок. Молодые деревья будут подвязаны. Работа продлится до конца ноября.

- Укрывать фонтаны, а также убирать лавочки и урны будем позже - в ноябре, - добавил директор муниципального предприятия Сергей Троян.

В нынешнем году в рамках благоустройства в Южно-Сахалинске было высажено порядка 28 тыс. кустарников, 850 деревьев, 343 тыс. однолетних цветов, а также восстановлено 61 тыс. кв. метров газонов.

Автор: Лиза Ре, 20 октября, в 12:51 +5
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Комментарии
lvista
Написано 20 октября, в 13:20
А я подумала разочаровались
. Мы тут моем-моем, а вы...
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+7
Malinka17
Написано 20 октября, в 13:38
lvista, справедливости ради надо отметить, что гораздо чище в городе стало в этом году. Не идеально, конечно, но пылюки не так много, по-моему
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+10
НюНик_просто_Анна
Написано 20 октября, в 13:39
Malinka17, вот с этим согласна. Очень ощутимо.
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+6
Malinka17
Написано 20 октября, в 13:45
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+5
Еще 5 комментариев
S.V.
Написано 20 октября, в 13:36
на Покров снежок был,значит зима будет снежной и морозной...в этот раз наверное чистить придётся поболя...
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+1
Andrey2017
Написано 20 октября, в 15:45 Отредактированно 20 октября, в 15:46
Пусть не моют, теперь главное- чтобы снег вовремя чистили!
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+3
AleksBaks
Написано 20 октября, в 18:40
Соглашусь! в этом году вроде было почище, не через 5 минут обувь была в пыли а через 15 ))) Не могу понять одного. почему нельзя грамотно мыть дороги? есть же опыт, схемы той же Москвы, когда идет три-четыре машины друг за другом поливают, сбивают грязь к бордюрам, дальше идут 3-4 щетки, чистят. Нет же, у нас одна машина едет - поливает, потом может быть трактор один проедет а-ля подметет (размажет грязь по обочине) всё! чё к чему
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+2
S.V.
Написано 20 октября, в 19:27
Бородатый троль уже даже не удосуживается читать комент,главное минусануть,а с логикой видать вообще туго
чё к чему.....
по ходу дела под эти минусы сублимирует
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+1
Балтийская Килька
Написано 20 октября, в 22:37
S.V., сублимирует правой рукой?
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+3
S.V.
Написано 20 октября, в 23:16
Балтийская Килька,
и,наверное,без вазелина...
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+1
DartVictor
Написано 20 октября, в 19:59
мыть закончили,теперь будут феном сушить))
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+1
karina62
Написано 20 октября, в 20:11
О как, я думала они пыль прибивают, чтобы люди не задохнулись! А они оказывается грязь размазывают тонким слоем!
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+2
Ashihara
Написано 20 октября, в 20:16
Ну будем говорить не моют а просто поливают,грязь туда-сюда разводят,чтобы их жёны дома так убирались...Нету хозяина на Сахалине,вот когда будут убирать как у себя дома вот тогда будет порядок а пока ничего нового то что ездят поливалки толку нет....
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+1
Letchikleha
Написано 20 октября, в 22:35
Народ очнитесь,что бы не было пыли,надо закатать всё в асфальт,а пока этого не будет, чистоты не видать,так же будут размазывать дерьмо от грузовиков по дорогам,пыли меньше не стало никак.
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0
Балтийская Килька
Написано 20 октября, в 23:00
А урны на зиму зачем убирать?
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+3
Ksiu
Написано вчера, в 15:26
Тоже мне новость
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0
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