Серийный вор задержан полицией Анивы

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Он проникал в квартиры через окно

Два заявления с разницей в несколько дней поступили в полицию Анивского района. Оба потерпевших утверждали, что у них из квартир неизвестный похитил ценные вещи. Общая стоимость ущерба - около 260 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, сотрудники полиции вышли на 43-летнего жителя Южно-Сахалинска.

Установлено, что подозреваемый искал состоятельных сахалинцев, потом несколько дней наблюдал за их режимом дня. В день кражи злоумышленник, убедившись, что никого нет дома, продавливал окна в квартирах и крал ценное имущество.

Часть похищенного мужчина хранил у себя дома, а остальное продавал по заниженной стоимости. На сегодняшний день сотрудникам полиции известно еще о двух фактах краж, совершенных злоумышленником.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенное частично изъято и будет передано законным владельцам. В настоящее время подозреваемый задержан.