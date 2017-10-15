Серийный вор задержан полицией Анивы
Он проникал в квартиры через окно
Два заявления с разницей в несколько дней поступили в полицию Анивского района. Оба потерпевших утверждали, что у них из квартир неизвестный похитил ценные вещи. Общая стоимость ущерба - около 260 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, сотрудники полиции вышли на 43-летнего жителя Южно-Сахалинска.
Установлено, что подозреваемый искал состоятельных сахалинцев, потом несколько дней наблюдал за их режимом дня. В день кражи злоумышленник, убедившись, что никого нет дома, продавливал окна в квартирах и крал ценное имущество.
Часть похищенного мужчина хранил у себя дома, а остальное продавал по заниженной стоимости. На сегодняшний день сотрудникам полиции известно еще о двух фактах краж, совершенных злоумышленником.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенное частично изъято и будет передано законным владельцам. В настоящее время подозреваемый задержан.
Да брось ты. Сейчас деньги дома никто не хранит у всех карты, что он там вытащит? Ковер, утюг, телевизор.
Личность ушлёпка Зуя известна?...какие проблемы?...
странно у нас менты работают....