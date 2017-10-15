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Серийный вор задержан полицией Анивы
kaganat.kg

Серийный вор задержан полицией Анивы

Он проникал в квартиры через окно

Два заявления с разницей в несколько дней поступили в полицию Анивского района. Оба потерпевших утверждали, что у них из квартир неизвестный похитил ценные вещи. Общая стоимость ущерба - около 260 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, сотрудники полиции вышли на 43-летнего жителя Южно-Сахалинска.

Установлено, что подозреваемый искал состоятельных сахалинцев, потом  несколько дней наблюдал за их режимом дня. В день кражи злоумышленник, убедившись, что никого нет дома, продавливал окна в квартирах и крал ценное имущество.

Часть похищенного мужчина хранил у себя дома, а остальное продавал по заниженной стоимости. На сегодняшний день сотрудникам полиции известно еще о двух фактах краж, совершенных злоумышленником.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенное частично изъято и будет передано законным владельцам. В настоящее время подозреваемый задержан.

Автор: Лиза Ре, 20 октября, в 12:54 +6
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Событие
кражазадержание
Место
Анива
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Комментарии
Nato4ka
Написано 20 октября, в 13:00
А поработать пойти не пытался?
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+6
Warg
Написано 20 октября, в 13:14
Я думал уже давно такого нет.
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0
НюНик_просто_Анна
Написано 20 октября, в 13:19
Warg, да сплошь и рядом.
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+7
Warg
Написано 20 октября, в 13:28
НюНик_просто_Анна,
Да брось ты. Сейчас деньги дома никто не хранит у всех карты, что он там вытащит? Ковер, утюг, телевизор.
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0
НюНик_просто_Анна
Написано 20 октября, в 13:38
Warg, планшет, ноут, мультиварку, да мало ли техники. Ну, и ювелирку ломбарды принимают без зазрения совести.
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+10
Еще 5 комментариев
S.V.
Написано 20 октября, в 13:38
они же изначально не знали личнось вора,так?..
Личность ушлёпка Зуя известна?...какие проблемы?...
странно у нас менты работают....
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0
Zwain
Написано 20 октября, в 14:21
Ха-ха-ха!!! Серийный - поставленный на "поток"!!!???
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+1
Vladiksakh65
Написано 20 октября, в 15:29
Джентльмену удачи, фортуна повернулась дверью в камеру.
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+5
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