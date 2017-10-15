Случайный попутчик украл у южносахалинца 80 тысяч рублей

В дежурную часть полиции Долинского района поступило заявление от жителя Южно-Сахалинска. Он сообщил, что неизвестный похитил из его машины 80 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Шахтерска, объявленный в федеральный розыск.

Как выяснилось, потерпевший решил подвезти голосовавшего на обочине дороги незнакомца до Долинска. В какой-то момент заявитель остановился в селе Взморье, чтобы купить продукты на рынке. Подозреваемый в это время находился в машине.

Воспользовавшись моментом, злоумышленник похитил оставленный в салоне автомобиля кошелек с деньгами и скрылся. Похищенные 80 тысяч рублей он планировал израсходовать по своему усмотрению, но был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Деньги изъяты и переданы законному владельцу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.