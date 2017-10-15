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Случайный попутчик украл у южносахалинца 80 тысяч рублей

Случайный попутчик украл у южносахалинца 80 тысяч рублей

Задержан подозреваемый - 43-летний житель Шахтерска

В дежурную часть полиции Долинского района поступило заявление от жителя Южно-Сахалинска. Он сообщил,  что неизвестный похитил из его машины 80 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Шахтерска, объявленный в федеральный розыск.

Как выяснилось, потерпевший решил подвезти голосовавшего на обочине дороги незнакомца до Долинска. В какой-то момент заявитель остановился в селе Взморье, чтобы купить продукты на рынке. Подозреваемый в это время находился в машине.

Воспользовавшись моментом, злоумышленник похитил оставленный в салоне автомобиля кошелек с деньгами и скрылся. Похищенные 80 тысяч рублей он планировал израсходовать по своему усмотрению, но был задержан сотрудниками полиции по горячим следам.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. Деньги изъяты и переданы законному владельцу. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Автор: Лиза Ре, 20 октября, в 12:44 +4
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Комментарии
Nato4ka
Написано 20 октября, в 12:53
Объявленный в федеральный розыск гуляет себе спокойно
. Если бы не жажда наживы и ещё гулял бы.
Интересно, у нас полиция вообще работает?
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+6
Online
samaya_555 Online
Написано 20 октября, в 14:59
Nato4ka, на своём опыте могу сказать, что не работает, к сожалению
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+5
Netu_nika
Написано 20 октября, в 15:07
samaya_555, о таком ты мне в кустах не говорила, Валентина)
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0
Online
samaya_555 Online
Написано 20 октября, в 15:14
Netu_nika, там было не до разговоров:))))))))
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+2
Еще 7 комментариев
Nato4ka
Написано 20 октября, в 12:56
Вот так подвози голосующих у дороги.
Водитель тоже додумался оставить в машине кошелек.
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+5
KsuKsu
Написано 20 октября, в 15:21
Nato4ka, мог и вообще на машине уехать
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+4
Nato4ka
Написано 20 октября, в 16:57
KsuKsu, наверное хозяин авто хотя бы ключ из замка зажигания додумался вытащить. А так точно и без машины бы еще остался.
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+2
evgenytolich
Написано 20 октября, в 13:02
Добрые дела наказуемы!
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+1
Teufel
Написано 20 октября, в 13:04
"Им оказался ранее судимый 43-летний житель Шахтерска, объявленный в федеральный розыск." "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде." Он в федеральном розыске, а его отпускают под подписку
, Это как понимать?
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+12
Online
Vitaliy Borodin Online
Написано 20 октября, в 13:11
Teufel,
тоже возник такой вопрос
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+1
B288318
Написано 20 октября, в 13:15
Teufel,
Teufel, Опрошен- отпущен
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0
S.V.
Написано 20 октября, в 13:26
вот таких свиней не понимаю...тебя подвезли,выручили,а ты свинячишь...
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+6
ocharovashka
Написано 20 октября, в 13:41
Мой супруг тоже как то подвозил такого благодарного пассажира из Шахтёрска. Тоже лежал кошелек, но муж никуда не выходил из машины, а этот прям внаглую аккуратненько так кошелек загреб, типа никто не заметил. Но супруг заметил и сделал вид что ничего не видел. Остановился и предложил выйти покурить, тот вышел, муж ему надавал там по башке, кошелек забрал и поехал дальше
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+4
Alexsandr_31
Написано 20 октября, в 15:12
Не тот ли джентельмен удачи, что и в Аниве хаты обносил...?!
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+2
Vladiksakh65
Написано 20 октября, в 15:33
В розыске, отпущен под подписку, жесть.
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+3
Online
Charon Online
Написано 20 октября, в 18:46
как говорится, не делай добра не получишь зла
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0
MARBLE
Написано 20 октября, в 18:54
"В какой-то момент заявитель остановился в селе Взморье, чтобы купить продукты на рынке."

А 80 тыс в машине оставил....
На что он собирался покупать продукты на рынке?
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0
Варвара Чикишева
Написано 20 октября, в 19:21
MARBLE, Наверняка в кармане были мелкие деньги, а под продуктами подразумевается наверное пирожок и кофе. Там все останавливаются практически перекусить
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+2
MARBLE
Написано 20 октября, в 19:31
Варвара Чикишева, Возможно...
Но столько денег в машине оставлять, у меня в голове ну никак не укладывается...
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0
DartVictor
Написано 20 октября, в 19:57
случайный попутчик "случайно"украл деньги))
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0
Андрей Юрьевич
Написано вчера, в 09:56
Да уж, это только в России может быть. Объявленный в федеральный розыск и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Просто у нас классное правосудие. Нет слов одни эмоции.....
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0
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