У бассейна в Холмске хотят разбить парк

Возле городского бассейна в Холмске планируют разбить парк с зелёными насаждениями, установить современную сцену, арт-объекты и открытые спортивные площадки. Городской молодежный совет активно продвигает идею создания нового места отдыха около городского плавательного бассейна. Глава администрации Холмского городского округа Андрей Сухомесов поддержал идею и провел рабочую встречу с авторами проекта, сообщает пресс-служба мэрии.

Участок земли около плавательного бассейна представляет собой объект интересов не только активной молодежи, но и холмских предпринимателей, а также администрации округа. После того как с этого места были пересажены деревья, в центре города образовался пустырь.

У инициативной группы молодёжного совета уже есть эскиз будущего парка. Наличие спортивных площадок для роллеров, велосипедистов, для игр в баскетбол или волейбол сделает парк привлекательным для любителей активного отдыха. Сцена позволит проводить концерты творческих коллективов. Андрей Сухомесов на встрече с активистами поддержал проект. Основные вопросы обсуждения касались наполнения парка объектами современного искусства.

Глава администрации округа дал авторам идеи время подготовить проект с учётом всех предложений, расширить его, сделать более подробным. К обсуждению молодежного проекта стороны вернутся в двадцатых числах ноября.