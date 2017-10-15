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У бассейна в Холмске хотят разбить парк

У бассейна в Холмске хотят разбить парк

С инициативой выступил молодежный совет города

Возле городского бассейна в Холмске планируют разбить парк с зелёными насаждениями, установить современную сцену, арт-объекты и открытые спортивные площадки. Городской  молодежный совет активно продвигает идею создания нового места отдыха около городского плавательного бассейна. Глава администрации Холмского городского округа Андрей Сухомесов поддержал идею и провел рабочую встречу с авторами проекта, сообщает пресс-служба мэрии.

Участок земли около плавательного бассейна представляет собой объект интересов не только активной молодежи, но и холмских предпринимателей, а также администрации округа. После того как с этого места были пересажены деревья, в центре города образовался пустырь.

У инициативной группы молодёжного совета уже есть эскиз будущего парка. Наличие спортивных площадок для роллеров, велосипедистов, для игр в баскетбол или волейбол сделает парк привлекательным для любителей активного отдыха. Сцена позволит проводить концерты творческих коллективов. Андрей Сухомесов на встрече с активистами поддержал проект. Основные вопросы обсуждения касались наполнения парка объектами современного искусства.

Глава администрации округа дал авторам идеи время подготовить проект с учётом всех предложений, расширить его, сделать более подробным. К обсуждению молодежного проекта стороны вернутся в двадцатых числах ноября.

Автор: Лиза Ре, 20 октября, в 13:55 +5
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Комментарии
Denis67
Написано 20 октября, в 14:29
и огороженную площадку для любителей литробола - обязательно надо организовать, что бы они по парку не разбредались.
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+4
evgenytolich
Написано 20 октября, в 15:42 Отредактированно 20 октября, в 15:42
Хотелось бы думать что после воплощения этой идеи, парк не загадят любители Бахуса и вандалы. В чем Холмчане уже прославились!
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+2
Online
Charon Online
Написано 20 октября, в 16:03 Отредактированно 20 октября, в 16:04
главное, чтоб слова с делом не расходились, а так затея хорошая.
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+2
DartVictor
Написано 20 октября, в 20:01
всё бы им сломать,да разбить)))
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0
Балтийская Килька
Написано 20 октября, в 20:44
Ой, круто! Молодцы! Наконец-то, Евген пристроит себя к делу! Будет конферансьерить кажные выходные!
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+5
laskotka
Написано вчера, в 00:51
ну а чё....хорошая новость....а то всё...холмчане без воды...холмчане без света.
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0
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