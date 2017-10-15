Благотворителя города выберут в Южно-Сахалинске

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Южносахалинцам предлагают выдвинуть своих кандидатов на звание «Благотворитель города Южно-Сахалинска-2017». Конкурс проводится в областном центре на протяжении 12 лет. Традиционно в нем участвуют предприятия и организации всех форм собственности, которые осуществляют благотворительную деятельность на территории городского округа, а также социально активные граждане.

– В нашем городе живут замечательные люди, готовые прийти на выручку тем, кому это особенно необходимо. Не всегда помощь оценивается в денежном эквиваленте. В Южно-Сахалинске есть организации и просто рядовые горожане, которые безвозмездно заботятся об одиноких ветеранах, оказывают помощь в организации мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья или те, кому небезразлична судьба бездомных животных, например. Как правило, их имена остаются в тени. Поэтому в этом году мы призываем горожан отметить неоценимый труд и вклад этих людей в развитие благотворительности в Южно-Сахалинске и предложить кандидатуры для участия в ежегодном городском конкурсе «Благотворитель города», – сказала начальник отдела поддержки предпринимательства администрации Южно-Сахалинска Римма Кузенкова.

В качестве заявителя могут выступать как южносахалинцы, получившие ту или иную помощь от благотворителя (при наличии его письменного согласия), так и потенциальные конкурсанты (физические и юридические лица), осуществлявшие в течение 2017 года любые виды благотворительной и добровольной поддержки горожан безвозмездно или на льготных условиях.

Победителями в номинациях «Социальный партнер», «Мастер добрых дел», «Дебют» станут участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам оценки отборочных критериев. А лучшего в номинации «Общественное признание» выберут путем интернет-голосования на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.