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Водителю-пьянице из Холмска дали год в поселении

Водителю-пьянице из Холмска дали год в поселении

Он снова попался нетрезвым за рулем

Жителя Холмска приговорили к году колонии-поселения за пьянство за рулем. 36-летний мужчина уже попадался на аналогичных правонарушениях и в апреле нынешнего года повторил свой поступок.

По сообщению прокуратуры Сахалинской области, 13 апреля нетрезвого водителя задержали полицейские на Первомайской улице. После этого в его отношении возбудили уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса России. Она предполагает наказание за неоднократные рецидивы до 2 лет лишения свободы.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме. 

Суд, принимая во внимание полное признание вины, наличие на иждивении малолетних детей, а также то, что ранее назначенные подсудимому  наказания не достигли цели его исправления, приговорил его к лишению свободы на срок 1 год 15 дней с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, его на 3 года запретили приближаться к водительскому месту.

Как сообщал ASTV.RU, на днях похожее наказание получил водитель-пьяница из Корсакова. Его срок оказался короче – 8 месяцев, зато проведет он их не в поселении, а в колонии строгого режима.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:26 +2
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 13:29
Что-то дети на иждивении ему не мешали пьяным за руль садиться.... и не один раз к тому же ещё.....
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+4
Яночка
Написано сегодня, в 13:36
Отправляют на курорт. Там они пьют еще больше, так как заняться не чем.
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+4
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 13:41
Пора уже всем задержанных по этой статье, на машины вешать опозновательеый знак. И ежемесячно машины предъявлять к осмотру. А может ещё и за их счёт ставить чёрный ящик, который автоматом бы ещё и скорость писал бы. Да и алкозамок за их счёт.
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+1
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:14
А зря.
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0
Online
Warg88 Online
Написано сегодня, в 14:22
Он во Франции задержан что-ли?
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0
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 15:09
3 года не приближаться к водительскому месту.....смешно.))после отсидки поедет в такси на пассажирском сиденье,а его оштрафуют,потому что сидит рядом в водительским местом.)))
а вообще канеш это не наказание...у нас половину условщиков и посаженных сажать не нужно...нужно вводить немыслимые штрафы...при этом,если человек априори не расплатится,изымать квартиры,имущество и так далее..ну или чтобы всю жизнь до старости пахал на государство,оставляя себе на хлеб и на воду...думаете бред?..нифига...в нашем толлерантном государстве это канеш утопия,но если бы было,то первые громкие штрафы научили бы других,поверьте...3-5 лет таких жёстких мер поголовно,и общество хотя бы имело страх попасть в такой ад...глядишь,и жить бы стало легче...а пока вы их садите,законопослушный гражданин кормит этого урода своими налогами...
вывод?...у нас менталитет такой,тюрьма исправляет от силы 10-15% сидевших...ну может 20%...не поможет..
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