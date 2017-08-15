Водителю-пьянице из Холмска дали год в поселении
Он снова попался нетрезвым за рулем
Жителя Холмска приговорили к году колонии-поселения за пьянство за рулем. 36-летний мужчина уже попадался на аналогичных правонарушениях и в апреле нынешнего года повторил свой поступок.
По сообщению прокуратуры Сахалинской области, 13 апреля нетрезвого водителя задержали полицейские на Первомайской улице. После этого в его отношении возбудили уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса России. Она предполагает наказание за неоднократные рецидивы до 2 лет лишения свободы.
В ходе судебного заседания подсудимый свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном объеме.
Суд, принимая во внимание полное признание вины, наличие на иждивении малолетних детей, а также то, что ранее назначенные подсудимому наказания не достигли цели его исправления, приговорил его к лишению свободы на срок 1 год 15 дней с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, его на 3 года запретили приближаться к водительскому месту.
Как сообщал ASTV.RU, на днях похожее наказание получил водитель-пьяница из Корсакова. Его срок оказался короче – 8 месяцев, зато проведет он их не в поселении, а в колонии строгого режима.
а вообще канеш это не наказание...у нас половину условщиков и посаженных сажать не нужно...нужно вводить немыслимые штрафы...при этом,если человек априори не расплатится,изымать квартиры,имущество и так далее..ну или чтобы всю жизнь до старости пахал на государство,оставляя себе на хлеб и на воду...думаете бред?..нифига...в нашем толлерантном государстве это канеш утопия,но если бы было,то первые громкие штрафы научили бы других,поверьте...3-5 лет таких жёстких мер поголовно,и общество хотя бы имело страх попасть в такой ад...глядишь,и жить бы стало легче...а пока вы их садите,законопослушный гражданин кормит этого урода своими налогами...
вывод?...у нас менталитет такой,тюрьма исправляет от силы 10-15% сидевших...ну может 20%...не поможет..