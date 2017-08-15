Центробанк РФ назвал рост зарплат угрозой для экономики страны
Безработица в России находится на рекордно низком уровне за всю историю
Банк России всерьез обеспокоен проблемой потенциального падения ВВП в связи с прибавкой к окладу заработной платы. ВВП может потерять порядка одного процента, отмечают эксперты. Об этом пишут "Известия".
В Центробанке рассказали, что производительность труда в России находится уровнем ниже показателей роста зарплат. В стране не хватает специалистов в ведущих областях, таких как здравоохранение, образование, программирование, промышленность. В результате этого темпы экономического роста страны могут снизиться на один процентный пункт, а инфляция может увеличиться на 0,5 п. п.
В ЦБ заявили, что Россия вышла из экономического кризиса и приближается к своему потенциальному уровню. Однако дальнейший рост экономики может быть подорван в связи с нехваткой трудовых ресурсов. В первую очередь проблема с дефицитом кадров кроется в низких зарплатах на необходимых местах.
В Минэкономразвития заявили, что безработица в России находится на рекордно низком уровне за всю историю, несмотря на то, что во втором квартале 2017 года зарплаты выросли на 3,1%.
Уж экономику страны не мы, простой народ, прокакали!
Я экономику не рушу
а если зарплату понизить - вообще в рост попрет
случится экономическое чудо!
не хорошо это ... больше платим, лучше живут, лучше питаются, а следовательно могут дольше прожить...
//как всегда сарказм, уж простите...
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