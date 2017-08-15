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Центробанк РФ назвал рост зарплат угрозой для экономики страны
Inpress.ua

Центробанк РФ назвал рост зарплат угрозой для экономики страны

Безработица в России находится на рекордно низком уровне за всю историю

Банк России всерьез обеспокоен проблемой потенциального падения ВВП в связи с прибавкой к окладу заработной платы. ВВП может потерять порядка одного процента, отмечают эксперты. Об этом пишут "Известия".

В Центробанке рассказали, что производительность труда в России находится уровнем ниже показателей роста зарплат. В стране не хватает специалистов в ведущих областях, таких как здравоохранение, образование, программирование, промышленность. В результате этого темпы экономического роста страны могут снизиться на один процентный пункт, а инфляция может увеличиться на 0,5 п. п.

В ЦБ заявили, что Россия вышла из экономического кризиса и приближается к своему потенциальному уровню. Однако дальнейший рост экономики может быть подорван в связи с нехваткой трудовых ресурсов. В первую очередь проблема с дефицитом кадров кроется в низких зарплатах на необходимых местах.

В Минэкономразвития заявили, что безработица в России находится на рекордно низком уровне за всю историю, несмотря на то, что во втором квартале 2017 года зарплаты выросли на 3,1%.

сегодня, в 13:19 +3
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Комментарии
Andrey2017
Написано сегодня, в 13:33
Ну да, конечно! Раз зарплаты слишком высокие, вот и начали бы их сокращать в финансово- банковском и чиновничьем секторах. Тогда бы и качество работ сразу улучшилось. А то чуть что, так страдают работяги!
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+3
Online
leksoos13 Online
Написано сегодня, в 15:08
Andrey2017, их же надо побольше-кто будет считать наши доходы? А цены высокие-это по ихнему верх стабильности в соотношении с низкой зряплатой...
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+1
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Alenushka Online
Написано сегодня, в 13:37
Ой, ну надо-же! Добавят на 1-2%, отнимут - 10-15!
Уж экономику страны не мы, простой народ, прокакали!
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+4
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Triton Online
Написано сегодня, в 13:44
у меня не повышалась
Я экономику не рушу
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+7
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KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:20
Triton, у меня лет 5 не повышалась, а если с нынешними ценами сравнить, я бы даже сказала понизилась
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+1
Online
Triton Online
Написано сегодня, в 15:26
KsuKsu, дык тогда мы экономику поддерживаем

а если зарплату понизить - вообще в рост попрет
случится экономическое чудо!
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+1
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 15:28
Triton, за счёт того что у нас неповышается, у кого-то растёт
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0
Еще 2 комментария
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:16
Руководство Центробанка жаль что нельзя посадить на среднею зарплату, и не повышать. Что бы экономика не дай Бог не рухнула.
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+4
Алексей Ермоленко
Написано сегодня, в 14:17
С такими тезисами существование центробанка является угрозой для экономики страны
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+7
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Ben Online
Написано сегодня, в 14:18
Нам нужны бедные, необразованные и пьющие люди. ЦБ.
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+4
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 14:24
Идеальный гражданин не болеет и умирает в первый день пенсии и то, что-то мы много платим простым гражданам...
не хорошо это ... больше платим, лучше живут, лучше питаются, а следовательно могут дольше прожить...
//как всегда сарказм, уж простите...
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+4
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S.V. Online
Написано сегодня, в 15:02
угроза страны,это Госдума.
Ликвидировать.
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+3
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Ben Online
Написано сегодня, в 15:18
S.V., с такими высказываниями главная угроза - Центробанк
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0
Korennoy
Написано сегодня, в 15:11
Я думаю начинать надо с самих министров, депутатов всех мастей. С президентов Роснефти и Газпрома, которые ежемесячно получают столько, что людям по 150-150 лет работать надо. И направить высвободившееся деньги в экономику. Вот тогда заживем! Депутаты поймут что такое 12 тысяч прожиточный минимум. Будут стройными и поджарыми.
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+1
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