Центробанк РФ назвал рост зарплат угрозой для экономики страны

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Безработица в России находится на рекордно низком уровне за всю историю

Банк России всерьез обеспокоен проблемой потенциального падения ВВП в связи с прибавкой к окладу заработной платы. ВВП может потерять порядка одного процента, отмечают эксперты. Об этом пишут "Известия".

В Центробанке рассказали, что производительность труда в России находится уровнем ниже показателей роста зарплат. В стране не хватает специалистов в ведущих областях, таких как здравоохранение, образование, программирование, промышленность. В результате этого темпы экономического роста страны могут снизиться на один процентный пункт, а инфляция может увеличиться на 0,5 п. п.

В ЦБ заявили, что Россия вышла из экономического кризиса и приближается к своему потенциальному уровню. Однако дальнейший рост экономики может быть подорван в связи с нехваткой трудовых ресурсов. В первую очередь проблема с дефицитом кадров кроется в низких зарплатах на необходимых местах.

В Минэкономразвития заявили, что безработица в России находится на рекордно низком уровне за всю историю, несмотря на то, что во втором квартале 2017 года зарплаты выросли на 3,1%.