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Поклонник с сайта знакомств украл у южносахалинки шубу

Поклонник с сайта знакомств украл у южносахалинки шубу

Первое свидание с жителем Углегорска оказалось последним

Ранее в дежурную часть города Южно-Сахалинска поступило заявление о том, что неизвестный похитил у местной жительницы шубу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к этому преступлению причастен 34-летний житель Углегорска, ранее судимый за аналогичное преступление.

Как выяснили оперативники, подозреваемый познакомился с заявительницей через сайт знакомств, где представился вымышленными данными.

Мужчина приехал в гости к женщине, они выпили. Когда новая знакомая уснула, злоумышленник похитил у нее шубу стоимостью 70 тысяч рублей. После совершения кражи он продал ее, а полученными наличными распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:41 +3
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кража
Место
Южно-Сахалинск
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Комментарии
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 13:45
когда уже запилят блог с абсурдными преступлениями "Сахалинца"
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+1
GENdOS
Написано сегодня, в 13:48
Девки любят ушами . Как напоёш так и будет тебе счастье
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+1
Abbatissa
Написано сегодня, в 13:56
А между "они выпили" и уснула" Что-то было?
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+5
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 14:01
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+5
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:02
Раньше клофелинщицы мужиков разводили, теперь наоборот.
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+7
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 14:05
Открывшийся портал сыграл против нее самой)
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0
Online
Warg88 Online
Написано сегодня, в 14:21
Я думал шубы уже не в моде.
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 15:01
Warg88, деньги за них в моде всегда
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+1
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 14:34
Это был наверное активист Гринпис
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+4
MASHUTA
Написано сегодня, в 14:54
Ogonek, Писгрин
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+1
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 15:11
покуда есть на свете дураки,обманом жить нам стало быть с руки....
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0
Online
Ilya948 Online
Написано сегодня, в 15:46
Когда фамилии уже будут писать, любителей криминальной жизни
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0
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