Поклонник с сайта знакомств украл у южносахалинки шубу

Ранее в дежурную часть города Южно-Сахалинска поступило заявление о том, что неизвестный похитил у местной жительницы шубу.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к этому преступлению причастен 34-летний житель Углегорска, ранее судимый за аналогичное преступление.

Как выяснили оперативники, подозреваемый познакомился с заявительницей через сайт знакомств, где представился вымышленными данными.

Мужчина приехал в гости к женщине, они выпили. Когда новая знакомая уснула, злоумышленник похитил у нее шубу стоимостью 70 тысяч рублей. После совершения кражи он продал ее, а полученными наличными распорядился по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.