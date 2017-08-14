Житель Корсакова за нетрезвую езду проведет в колонии строгого режима 8 месяцев

Мировым судьей судебного участка № 5 Корсаковского района Сахалинской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Корсакова. Мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Не имея права управления транспортным средством, он вновь сел за руль в нетрезвом состоянии, но был задержан сотрудниками полиции.

Суд, принимая во внимание наличие рецидива в действиях подсудимого, приговорил его к наказанию в виде 8 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Наказание осужденному предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.