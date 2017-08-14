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Житель Корсакова за нетрезвую езду проведет в колонии строгого режима 8 месяцев

Житель Корсакова за нетрезвую езду проведет в колонии строгого режима 8 месяцев

Мужчина ездил по райцентру без прав

Мировым судьей судебного участка № 5 Корсаковского района Сахалинской   области   вынесен  приговор   по  уголовному делу в  отношении  34-летнего  жителя   Корсакова. Мужчина признан виновным в  нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, суд установил, что подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за  управление автомобилем в состоянии опьянения. Не имея права управления транспортным средством, он вновь сел за руль в нетрезвом состоянии, но был задержан сотрудниками полиции.

Суд, принимая во внимание наличие рецидива в действиях подсудимого, приговорил  его к наказанию  в виде 8 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года. Наказание осужденному предстоит отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:25 +4
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Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 14:32
Давно пора. Скоро синяков на дороге в разы уменьшиться.
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+5
leksoos13
Написано сегодня, в 15:00
а штраф не?
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+2
Charon
Написано сегодня, в 15:27
потихоньку, помаленьку, так и начнут чаще сажать бухариков
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+3
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:01
Ну наконец-то...
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+2
MARBLE
Написано сегодня, в 16:15
Написано: "Не имея права управления транспортным средством, он вновь сел за руль в нетрезвом состоянии, но был задержан сотрудниками полиции.
Суд, принимая во внимание наличие рецидива в действиях подсудимого, приговорил его к наказанию в виде 8 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.".

Как же его лишили права управлять, если он и так не имел этого права
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−1
MiSHGUN
Написано сегодня, в 16:36
Давно пора )))
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0
senchick
Написано сегодня, в 16:50
Ого... "Строгоча" влепили... Это он что ли был судим и под условкой с надзором?
Мож одумается, "там" другие правила...
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+1
Reader
Написано сегодня, в 17:17
бинго!
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+1
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