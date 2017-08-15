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В воскресенье на пляже в Пригородном устроят «Городские выходные»
Фото: idilesom.com

В воскресенье на пляже в Пригородном устроят «Городские выходные»

В программе конкурсы и пенная дискотека

В воскресенье, 27 августа, на пляже в Пригородном (Корсаковский район) устроят конкурсы и пенную дискотеку. В 13 часов там начнется программа под названием «Городские выходные».

По сообщению городской администрации, среди собравшихся проведут несколько конкурсов. Среди них – на самый вкусный шашлык и самого удачливого рыбака (отдельно оговорено, что все подручные средства для участия нужно иметь с собой). Также людей ждут игровая программа с ведущим и ди-джеем, пляжный волейбол и розыгрыши.

Одним из главных мероприятий дня станет пенная дискотека. Как сообщал ASTV.RU, в минувшие выходные такая же дискотека прошла в Охе.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:41 +1
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Комментарии
Mopsik
Написано сегодня, в 14:44
Класс
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+3
Online
мука Online
Написано сегодня, в 14:50
ага, особенно пенная вечеринка в бассейне - зачОт
чую, аншлаг будет...
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+2
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 14:52
"пенные" вечеринки лучше бы в районах лесных пожаров разворачивали, сразу полезное с приятным
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0
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 14:57
Я бы съездила
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+1
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 15:37
НюНик_просто_Анна, вот и я задумалась
Нужно Василя спросить
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0
Online
Ben Online
Написано сегодня, в 15:05
Мне одному показалось "Пьяная дискотека"?
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+1
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 15:15
а давайте все вместе туда поедем?)))будет у нас отдельная тусовка форума "АСТВ" )))))все ужрёмся,в пене искупаемся..))зато потом будет шо вспомнить.))))
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+2
snake1347
Написано сегодня, в 15:27
S.V., а у меня машина сломалась(((
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0
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S.V. Online
Написано сегодня, в 15:31
snake1347,
автобусом.))
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0
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 15:49 Отредактированно сегодня, в 15:50
S.V., вы точно к такому готовы?
Нужно узнать что народ об этом думает ?
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+1
Еще 2 комментария
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