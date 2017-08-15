В воскресенье на пляже в Пригородном устроят «Городские выходные»

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В воскресенье, 27 августа, на пляже в Пригородном (Корсаковский район) устроят конкурсы и пенную дискотеку. В 13 часов там начнется программа под названием «Городские выходные».

По сообщению городской администрации, среди собравшихся проведут несколько конкурсов. Среди них – на самый вкусный шашлык и самого удачливого рыбака (отдельно оговорено, что все подручные средства для участия нужно иметь с собой). Также людей ждут игровая программа с ведущим и ди-джеем, пляжный волейбол и розыгрыши.

Одним из главных мероприятий дня станет пенная дискотека. Как сообщал ASTV.RU, в минувшие выходные такая же дискотека прошла в Охе.