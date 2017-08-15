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Ногликский "агроном" вырастил в лесу почти 250 кустов конопли

Ногликский "агроном" вырастил в лесу почти 250 кустов конопли

Исследования подтвердили, что изъятые растения наркосодержащие

В рамках операции «Мак-2017» сотрудники полиции Ногликского района задержали подозреваемого в незаконном культивировании и хранении наркосодержащих растений.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, установлено, что 45-летний местный житель выращивал коноплю на специально обработанном им участке, скрытом в лесном массиве на острове Зелинский. Всего оперативниками было обнаружено и изъято 246 кустов.

Растения направили на исследование, которое подтвердило, что они наркосодержащие.

По словам подозреваемого, коноплю он выращивал  для личного употребления. Известно, что мужчина нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. У подозреваемого взято обязательство о явке.

Галерея
Ногликский "агроном" вырастил в лесу почти 250 кустов конопли, Фото: 1
Ногликский "агроном" вырастил в лесу почти 250 кустов конопли, Фото: 2
Ногликский "агроном" вырастил в лесу почти 250 кустов конопли, Фото: 3
Ногликский "агроном" вырастил в лесу почти 250 кустов конопли
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:22 +3
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:27
Весёлый агроном
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+3
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 14:32
Конопля - это дерево! Ему просто не дают вырасти ! :)
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+3
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 14:51
даешь субсидии Сахалинскому сельскому хозяйству!
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+2
Online
Ben Online
Написано сегодня, в 15:04
Посягательство на государственную монополию по выращиванию наркосодержащих растений карается по закону
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+1
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 15:14
Обманул нас губернатор...обещал развивать сельское хозяйство,а сам не даёт...непорядок.
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+1
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 15:30
Налип агроном по серьезному.
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+1
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