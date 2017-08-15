Ногликский "агроном" вырастил в лесу почти 250 кустов конопли

В рамках операции «Мак-2017» сотрудники полиции Ногликского района задержали подозреваемого в незаконном культивировании и хранении наркосодержащих растений.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, установлено, что 45-летний местный житель выращивал коноплю на специально обработанном им участке, скрытом в лесном массиве на острове Зелинский. Всего оперативниками было обнаружено и изъято 246 кустов.

Растения направили на исследование, которое подтвердило, что они наркосодержащие.

По словам подозреваемого, коноплю он выращивал для личного употребления. Известно, что мужчина нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. У подозреваемого взято обязательство о явке.