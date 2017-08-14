Первая "Пенная вечеринка" прошла на пляже в Охинском районе

Отдохнуть у озера Семиозерье приехали более 300 человек

19 августа в Охинском районе на пляже у озера Семиозерье прошла первая в муниципальном образовании "Пенная вечеринка. Инициаторами ее проведения стали местные жители.

На мероприятие под открытым небом приехали более 300 местных жителей.

Как сообщили astv.ru организаторы, и взрослые, и дети резвились в пене, которой наполнили бассейн на открытом воздухе. Кроме того, зрителей ждали сюрпризы - конкурсы, восточные танцы, шуточный стриптиз, дискотека.

Праздник продолжался до поздней ночи. Территорию пляжа после мероприятия очистили сами организаторы вечеринки.