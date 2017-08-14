Первая "Пенная вечеринка" прошла на пляже в Охинском районе
Отдохнуть у озера Семиозерье приехали более 300 человек
19 августа в Охинском районе на пляже у озера Семиозерье прошла первая в муниципальном образовании "Пенная вечеринка. Инициаторами ее проведения стали местные жители.
На мероприятие под открытым небом приехали более 300 местных жителей.
Как сообщили astv.ru организаторы, и взрослые, и дети резвились в пене, которой наполнили бассейн на открытом воздухе. Кроме того, зрителей ждали сюрпризы - конкурсы, восточные танцы, шуточный стриптиз, дискотека.
Праздник продолжался до поздней ночи. Территорию пляжа после мероприятия очистили сами организаторы вечеринки.
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5 Первая "Пенная вечеринка" прошла на пляже в Охинском районе
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Комментарии
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Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:14
Пора уже основывать Сахалинский казантип
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+4
sasch
Написано сегодня, в 11:18
Bokassa,
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+3
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Warg88 Online
Написано сегодня, в 11:22
Ну что за идиотские идеи, в пене резвились, лучше бы в говне резвились.
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+1
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Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:29
Пенная вечеринка в надувном бассейне 2*1, грандиозные масштабы...
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0
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Ogonek Online
Написано сегодня, в 11:59 Отредактированно сегодня, в 12:00
Netu_nika, нет границ и пределов для возможностей.
Это эконом вариант...А вообще супппер!!!Если такой вид отдыха доставил удовольствие горожанам!!!Все таки 300 человек,это вам не 20...
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Светлана Светлая
Написано сегодня, в 11:48
Ребята ,27 числа в Пригородном состоится пенная вечеринка , приглашаются все в 13 .00
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