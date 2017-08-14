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Первая "Пенная вечеринка" прошла на пляже в Охинском районе

Первая "Пенная вечеринка" прошла на пляже в Охинском районе

Отдохнуть у озера Семиозерье приехали более 300 человек

19 августа в Охинском районе на пляже у озера Семиозерье прошла первая в муниципальном образовании "Пенная вечеринка. Инициаторами ее проведения стали местные жители.

На мероприятие под открытым небом приехали более 300 местных жителей. 

Как сообщили astv.ru организаторы, и взрослые, и дети резвились в пене, которой наполнили бассейн на открытом воздухе. Кроме того, зрителей ждали сюрпризы - конкурсы, восточные танцы, шуточный стриптиз, дискотека. 

Праздник продолжался до поздней ночи. Территорию пляжа после мероприятия очистили сами организаторы вечеринки. 

Галерея
Первая "Пенная вечеринка" прошла на пляже в Охинском районе, Фото: 1
Первая "Пенная вечеринка" прошла на пляже в Охинском районе, Фото: 2
Первая "Пенная вечеринка" прошла на пляже в Охинском районе, Фото: 3
Первая "Пенная вечеринка" прошла на пляже в Охинском районе, Фото: 4
Первая "Пенная вечеринка" прошла на пляже в Охинском районе, Фото: 5
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Первая "Пенная вечеринка" прошла на пляже в Охинском районе
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:11 +8
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Комментарии
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:14
Пора уже основывать Сахалинский казантип
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+4
sasch
Написано сегодня, в 11:18
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+3
Online
Warg88 Online
Написано сегодня, в 11:22
Ну что за идиотские идеи, в пене резвились, лучше бы в говне резвились.
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+1
Online
Netu_nika Online
Написано сегодня, в 11:29
Пенная вечеринка в надувном бассейне 2*1, грандиозные масштабы...
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0
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 11:59 Отредактированно сегодня, в 12:00
Netu_nika, нет границ и пределов для возможностей.
Это эконом вариант...А вообще супппер!!!Если такой вид отдыха доставил удовольствие горожанам!!!Все таки 300 человек,это вам не 20...
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+1
Светлана Светлая
Написано сегодня, в 11:48
Ребята ,27 числа в Пригородном состоится пенная вечеринка , приглашаются все в 13 .00
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+3
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