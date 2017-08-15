Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин первым в истории пробежал Сахалин с севера на юг

Ультрамарафонец из Москвы, который за 20 дней пробежал весь Сахалин с севера на юг, завершил дистанцию. Спортсмен пробежал 1200 километров. Свой путь он начал с крайней северной точки острова — мыса Елизаветы, откуда выбежал 31 июля.

Как сообщают в региональном агентстве по туризму, первый в истории забег по острову занял у Дмитрия 19 суток и 4 часа. За это время трейлайнер преодолел дистанцию в 1200 километров. Путь лежал по бездорожью, через реки и дикие места, где встречаются медведи. По дороге Ерохин общался с жителями сахалинских городов и деревень, смотрителями маяков и работниками рыбацких станов.

«Все сахалинцы удивляются и переспрашивают, как ты смог пройти север Сахалина, и почему это у тебя получилось, ведь это непроходимый медвежий край», — рассказал спортсмен.

Спортсмен планирует снова пробежать Сахалин с севера на юг, чтобы «сделать это ещё интереснее и эффективнее». Также Ерохин собирается пробежать все Курильские острова — 56 островов протяжённостью 1,2 тыс. км. Забег должен пройти от самого северного острова Атласова до самого южного острова Анучина. «Или, может, рвануть и пробежать Хоккайдо? Он продолжение и Сахалина и Курильских остров. С севера на юг, 726 км от крайнего северного мыса Соя до крайнего южного мыса Шираками», — написал Ерохин на своей странице в соцсети.

Дмитрию Ерохину 37 лет. На его счету 46 марафонов и несколько ультрамарафонов. Поддержку знаменитому спортсмену оказывало областное агентство по туризму и Сахалинский туристско-информационный центр.