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В Невельске состоялись соревнования по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова

В Невельске состоялись соревнования по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова

В турнире приняли участие четыре команды

 В Невельске состоялся традиционный турнир по мини-футболу, посвященный памяти Игоря Павловича Фархутдинова и руководящих работников Сахалинской области, погибших в авиационной катастрофе 20.08.2003 года.

- Сбор спортсменов состоялся у здания старого правительства, после этого участники возложили цветы у мемориала, и почтили память минутой молчания, затем отправились в Невельск, - отметили организаторы.

В турнире приняли участие четыре команды: "Правительство Сахалинской области", "Ветераны Южно-Сахалинска", "Ветераны Холмска", "Ветераны Невельска". Возрастная категория участников старше 50 лет.

С приветственными словами к участникам турнира обратились первый вице-мэр Невельского района Владимир Копылов и директор департамента министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Ирина Радыгина.

Согласно положения турнира, каждая команда состояла из 10 человек. Игра велась в два тайма по 15 минут.

В ходе захватывающей и интересной игры победителями стали ветераны из Невельска, второе место завоевали ветераны областного центра, на третьем месте футболисты из правительства. Специальным призом за волю к победе отметили спортсменов из Холмска. 

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

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В Невельске состоялись соревнования по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова, Фото: 1
В Невельске состоялись соревнования по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова, Фото: 2
В Невельске состоялись соревнования по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова, Фото: 3
В Невельске состоялись соревнования по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова, Фото: 4
В Невельске состоялись соревнования по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова, Фото: 5
В Невельске состоялись соревнования по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова, Фото: 6
В Невельске состоялись соревнования по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова, Фото: 7
В Невельске состоялись соревнования по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова, Фото: 8
В Невельске состоялись соревнования по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова, Фото: 9
В Невельске состоялись соревнования по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова, Фото: 10
В Невельске состоялись соревнования по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова, Фото: 11
В Невельске состоялись соревнования по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова, Фото: 12
В Невельске состоялись соревнования по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова, Фото: 13
В Невельске состоялись соревнования по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова, Фото: 14
В Невельске состоялись соревнования по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова, Фото: 15
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В Невельске состоялись соревнования по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:13 +1
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