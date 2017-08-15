В Невельске состоялись соревнования по мини-футболу памяти Игоря Фархутдинова

В турнире приняли участие четыре команды

В Невельске состоялся традиционный турнир по мини-футболу, посвященный памяти Игоря Павловича Фархутдинова и руководящих работников Сахалинской области, погибших в авиационной катастрофе 20.08.2003 года.

- Сбор спортсменов состоялся у здания старого правительства, после этого участники возложили цветы у мемориала, и почтили память минутой молчания, затем отправились в Невельск, - отметили организаторы.

В турнире приняли участие четыре команды: "Правительство Сахалинской области", "Ветераны Южно-Сахалинска", "Ветераны Холмска", "Ветераны Невельска". Возрастная категория участников старше 50 лет.

С приветственными словами к участникам турнира обратились первый вице-мэр Невельского района Владимир Копылов и директор департамента министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Ирина Радыгина.

Согласно положения турнира, каждая команда состояла из 10 человек. Игра велась в два тайма по 15 минут.

В ходе захватывающей и интересной игры победителями стали ветераны из Невельска, второе место завоевали ветераны областного центра, на третьем месте футболисты из правительства. Специальным призом за волю к победе отметили спортсменов из Холмска.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области