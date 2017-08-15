На Сахалине задержаны хабаровчане, торговавшие наркотиками

фото УМВД России по Сахалинской области

Сотрудники УКОН УМВД России по Сахалинской области задержали подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков на территории региона.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, известно, что подозреваемые -22-летняя девушка и 20-летний парень - прибыли на остров из Хабаровского края. Запрещенные к обороту вещества они распространяли, создавая так называемые «закладки» в различных районах областного центра и близлежащих населённых пунктах.

Полицейские сначала задержали одного из «клиентов» злоумышленников, когда тот забрал сверток с наркотиком из укромного места. Затем оперативники установили местонахождение двух тайников, в которых подозреваемые хранили крупные партии наркотиков. Один был расположен в одном из частных секторов областного центра, а второй - в пригороде Корсакова. Еще один внушительный пакет с дурманом правоохранители обнаружили при обыске квартиры злоумышленников.

Всего сотрудниками полиции было изъято более 100 грамм синтетического наркосодержащего вещества, что является особо крупным размером. Из такого объема злоумышленники могли изготовить более 500 разовых доз наркотика, который вызывает зависимость уже с первого употребления.

Подозреваемые дали признательные показания. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело.