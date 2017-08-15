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Из кранов в квартирах холмчан потекла жидкая глина

Из кранов в квартирах холмчан потекла жидкая глина

Во время замены труб строители вскрыли водопровод, который не был отмечен ни на одной из схем

Во дворе домов по Советской 70, 72 и Чехова, 36 ведётся капитальный ремонт территории. Работы начались с замены старых инженерных сетей. Во время замены труб водоснабжения строители вскрыли водопровод, который не был отмечен ни на одной из схем. Котлованы сразу же заполнились водой. А из кранов жильцов потекла жидкая глина.

Как сообщает пресс-служба администрации Холмского района, оказалось, найденные трубы – часть водопровода, построенного ещё японцами. Трубы деревянные, заглушек никаких не имеющие. Это осложняет работу подрядчика и специалистов «Водоканала».

Работы по реконструкции придомовой территории пока приостановлены. В первую очередь необходимо ликвидировать последствия аварии и устранить  её причину.

Сегодня на месте работает машина, которая откачивает воду, решается вопрос с её отведением. Строители пытаются перекрыть поток, льющийся из японского водопровода, а также обеспечить прилегающие дома бесперебойным водоснабжением, которого люди лишены со вчерашнего вечера.

Контроль над работами осуществляет руководство «Службы единого заказчика» и «Водоканала». Строители обещают, что люди получат воду уже сегодня.

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Авария на водоводе, Фото: 1
Авария на водоводе, Фото: 2
Авария на водоводе, Фото: 3
Авария на водоводе
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:22 +3
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 16:37
судя по лицам строитлей с последнего фото, им до ноги, японский, русский или таджикский водовод, главное сделать поскорее и уехать кушать фрукты и вдыхать сухой ветер родины.
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+1
-AnnA-
Написано сегодня, в 16:47
Во как японцы делали, деревянный, а до сих пор не прорвало
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+4
Masenkaya
Написано сегодня, в 16:47
трубы деревянные....сколько же им лет?! И все работают..
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+1
senchick
Написано сегодня, в 17:02
Глина - Измельчённая горная порода, в соединении с водой образующая тестообразную массу, употр. для гончарных изделий, строительных и скульптурных работ.
Как бы "вода" не подорожала...
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0
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 17:42
японцы ведь не дураки, деревянные-то ведь не ржавеют и вода в них не замёрзнет
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+1
olol01
Написано сегодня, в 18:42
Вот такая вода течёт
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0
kholmchanin
Написано сегодня, в 19:12
А вдруг этот японский водопровод до сих пор действующий, и
вода по нему течёт ЧИСТАЯ, без хлорки и ржавчины? Ведь с
УМОМ сделано, на века, когда на месте Маока деревенька ещё
была...
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0
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