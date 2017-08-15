Из кранов в квартирах холмчан потекла жидкая глина

Во время замены труб строители вскрыли водопровод, который не был отмечен ни на одной из схем

Во дворе домов по Советской 70, 72 и Чехова, 36 ведётся капитальный ремонт территории. Работы начались с замены старых инженерных сетей. Во время замены труб водоснабжения строители вскрыли водопровод, который не был отмечен ни на одной из схем. Котлованы сразу же заполнились водой. А из кранов жильцов потекла жидкая глина.

Как сообщает пресс-служба администрации Холмского района, оказалось, найденные трубы – часть водопровода, построенного ещё японцами. Трубы деревянные, заглушек никаких не имеющие. Это осложняет работу подрядчика и специалистов «Водоканала».

Работы по реконструкции придомовой территории пока приостановлены. В первую очередь необходимо ликвидировать последствия аварии и устранить её причину.

Сегодня на месте работает машина, которая откачивает воду, решается вопрос с её отведением. Строители пытаются перекрыть поток, льющийся из японского водопровода, а также обеспечить прилегающие дома бесперебойным водоснабжением, которого люди лишены со вчерашнего вечера.

Контроль над работами осуществляет руководство «Службы единого заказчика» и «Водоканала». Строители обещают, что люди получат воду уже сегодня.