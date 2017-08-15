На Сахалин прилетел глава Совета по правам человека при президенте России
Михаил Федотов посетит больше 10 объектов
На Сахалине впервые пройдет выездное заседание комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В регион сегодня прибыл председатель консультативного органа, советник главы государства Михаил Федотов.
Вместе с коллегами по Совету Михаил Федотов намерен посетить на острове более десятка объектов. Среди них интернаты для престарелых и инвалидов в Макарове и Южно-Сахалинске,социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Аниве, дом ребенка и военный госпиталь в областном центре, кризисный центр для женщин в селе Троицком, а также больницы, учреждения уголовно-исправительной системы, спецприемники структурных подразделений министерства внутренних дел и пункт временного содержания иностранцев.
В планах гостей – побывать в сахалинских семьях и провести прием граждан. Состоятся тематические круглые столы. На них будут обсуждаться вопросы защиты социальных прав сахалинцев и курильчан, поддержки ветеранов военной службы и семей военнослужащих, развития в регионе некоммерческих организаций. Отдельно рассмотрят тему соблюдения прав коренных малочисленных народов Сахалина.
Намечена также встреча с членами общественной наблюдательной комиссии по защите прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания.
Итоги поездки будут подводиться 23 августа на заседании постоянной комиссии по общественному контролю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
- Мы ставим перед собой задачу понять, в решении каких вопросов и проблем можем помочь Сахалинской области. Для властей региона мы не контролеры, а скорее помощники, - отметил Михаил Федотов.
Он сообщил, что членов консультативного органа интересует в первую очередь то, как на Сахалине и Курилах реализуется демографическая политика, оказывается помощь молодым семьям и соблюдаются экологические нормы.
- Уверен, работа комиссии Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека принесет положительные результаты для Сахалинской области. Рассчитываем получить ценные рекомендации, которые помогут более эффективно решать имеющиеся проблемы, - сказал встретивший на островной земле гостя губернатор региона Олег Кожемяко.
По информации пресс-секретаря губернатора Сахалинской области
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