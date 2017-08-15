На Сахалин прилетел глава Совета по правам человека при президенте России

На Сахалине впервые пройдет выездное заседание комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В регион сегодня прибыл председатель консультативного органа, советник главы государства Михаил Федотов.

Вместе с коллегами по Совету Михаил Федотов намерен посетить на острове более десятка объектов. Среди них интернаты для престарелых и инвалидов в Макарове и Южно-Сахалинске,социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Аниве, дом ребенка и военный госпиталь в областном центре, кризисный центр для женщин в селе Троицком, а также больницы, учреждения уголовно-исправительной системы, спецприемники структурных подразделений министерства внутренних дел и пункт временного содержания иностранцев.

В планах гостей – побывать в сахалинских семьях и провести прием граждан. Состоятся тематические круглые столы. На них будут обсуждаться вопросы защиты социальных прав сахалинцев и курильчан, поддержки ветеранов военной службы и семей военнослужащих, развития в регионе некоммерческих организаций. Отдельно рассмотрят тему соблюдения прав коренных малочисленных народов Сахалина.

Намечена также встреча с членами общественной наблюдательной комиссии по защите прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

Итоги поездки будут подводиться 23 августа на заседании постоянной комиссии по общественному контролю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

- Мы ставим перед собой задачу понять, в решении каких вопросов и проблем можем помочь Сахалинской области. Для властей региона мы не контролеры, а скорее помощники, - отметил Михаил Федотов.

Он сообщил, что членов консультативного органа интересует в первую очередь то, как на Сахалине и Курилах реализуется демографическая политика, оказывается помощь молодым семьям и соблюдаются экологические нормы.

- Уверен, работа комиссии Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека принесет положительные результаты для Сахалинской области. Рассчитываем получить ценные рекомендации, которые помогут более эффективно решать имеющиеся проблемы, - сказал встретивший на островной земле гостя губернатор региона Олег Кожемяко.

По информации пресс-секретаря губернатора Сахалинской области