новости
новости
Регистрация
Госэкзамен по русскому предложили сделать устным
guz.ru

Госэкзамен по русскому предложили сделать устным

Он станет допуском к аттестации

Устный экзамен по русскому языку предложили сделать допуском к аттестации. В Минобрнауки считают возможным введение этой новации после проверки в пилотных регионах. Об этом пишет "Российская газета".

"В пилотных регионах устный экзамен по русскому языку в 9-м классе станет допуском к аттестации - так же, как сочинение в 11-м классе, - говорится в заявлении главы ведомства Ольги Васильевой на официальном сайте. - Когда пилотный проект будет реализован, к такому экзамену сможет готовиться вся страна".

Первую апробацию устной части основного государственного экзамена Рособрнадзор провел 15 июля.

При этом, по словам министра, в перечень обязательных будет включен экзамен по иностранному языку: для девятиклассников - в 2020 году, а для учеников 11-го класса - на два года позже.

сегодня, в 16:10 −2
Другие статьи по темам
Прочее
экзамен
Популярное на ASTV
Следы истязаний обнаружены на теле погибшего на Курилах солдата
Следы истязаний обнаружены на теле погибшего на Курилах солдата
Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина
Мертвого мужчину обнаружили в море на юге Сахалина
В Долинском районе медведь порыбачил рядом с людьми
В Долинском районе медведь порыбачил рядом с людьми
Молодого сахалинца пырнули ножом в центре Южно-Сахалинска
Молодого сахалинца пырнули ножом в центре Южно-Сахалинска

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 16:20
что дальше? рисунок, наскальная живопись? пирамидки и кубики? зачем молодежь превращать в тупой скот путем снижения стандартов образования?
Ответить
+6
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 16:21
Bokassa, наскальная живопись
Ответить
+1
Triton
Написано сегодня, в 16:26
Bokassa, меньше знают
крепче спят
всем довольны
не бузят
Ответить
+4
Наталья Владимировна
Написано сегодня, в 19:37
Bokassa, по физ-ре письменный
Ответить
0
Denis67
Написано сегодня, в 16:21
Полный пипец! Как слышу - так и пишу....
Ответить
+1
Karu
Написано сегодня, в 16:22
Браво!!!
Ответить
+1
cantik
Написано сегодня, в 17:13
Ждем сочинение по математике, расчеты по философии и астрологию взамен астрономии.
Ответить
+1
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 17:30
В нашем царстве- государстве не нужны умные и образованные люди, а нужны тупые и исполнительные роботы! Вот как это назвать- происки русофобов, или просто сборище идиотов, которые каждый раз что-нибудь придумывают этакое?
Хотя в СССР такие предложения и действия трактовались бы просто- враг народа, предательство.
Ответить
+1
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 19:03
Читаю и в голове только одно... я училась самостоятельно без чьей либо помощи. Старшему сыну для сдачи ЕГЭ сейчас требуются репетиторы (ОГЭ слава богу сам сдал)... а вот с младшими репетиторы наверное с первого класса
или дома сидеть не работать и заново всё изучить... Ипа....я
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Из кранов в квартирах холмчан потекла жидкая глина
Из кранов в квартирах холмчан потекла жидкая глина
На выборах в облдуму Сахалина будут использовать QR-коды
На выборах в облдуму Сахалина будут использовать QR-коды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru