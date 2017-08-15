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Сахалинский губернатор Олег Кожемяко нарисовал на асфальте триколор

Сахалинский губернатор Олег Кожемяко нарисовал на асфальте триколор

В третьей гимназии областного центра отметили День Государственного флага России

В Южно-Сахалинской третьей гимназии отметили День Государственного флага России. Подготовку к праздничному мероприятию коллектив образовательного учреждения начал несколько недель назад. Объявления с приглашением гимназистов и их родителей были размещены на сайте школы. Гостям праздника предлагалось принять участие в творческом конкурсе рисунков на асфальте.

- Мы звали сюда наших учеников и их родителей, но пришло намного больше семей со всей округи и даже из других школ. Это очень приятно, что такой значимый для нашей страны праздник - День Государственного флага - не остался незамеченным. Для гостей мы приготовили концерт, всем от мала до велика раздали цветные мелки. Сегодня территория школы будет украшена рисунками на тему «Моя Родина», -  рассказала директор гимназии №3 Анна Умнова.

Свою порцию мелков получила и девятилетняя Аня Петрова. На школьный праздник девочка пришла с эскизом рисунка.

- О том, что здесь будут отмечать День флага мне рассказала одноклассница. Я не очень хорошо умею рисовать на асфальте, поэтому тренировалась дома, нарисовала рисунок на бумаге, теперь попробую его повторить. Это, конечно же, будет наш флаг, а рядом с ним голубь мира, - поделилась девочка.

Свою лепту в творческий процесс внес и глава островного региона Олег Кожемяко, нарисовавший на асфальте яркий триколор.

- Государственные символы сопровождают нас на протяжении всей жизни. Ни одно значимое мероприятие в стране не проходит без гимна и поднятия флага. Сегодня ребята рисуют флаг таким, каким они видят его. Кто-то в виде Сахалина, а кто-то в виде сердец и голубей. Но все картины на асфальте объединяет одно - через рисунки дети говорят о любви к своей Родине. Это здорово! - отметил губернатор.

- Такие мероприятия имеют воспитательный характер, ведь дети сегодня не просто изучают символику своего государства, в совместном творчестве они раскрываются, становятся ближе друг к другу и дружнее, -  добавила преподаватель истории и естествознания Татьяна Пак.

Победителям творческого конкурса были вручены призы, а всем его участникам памятные подарки. А после, в честь Дня Государственного флага России, на школьной аллее началась детская дискотека.

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:14 +1
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Комментарии
MASHUTA
Написано сегодня, в 17:39
Губер рисует флаг,радуется,а решить проблему острова с рыбой жильем и прочими проблемами мы не хотим решать.......
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+4
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 18:05
MASHUTA, вы какой нибудь позитив видите. Или только негатив. Губернатор лицо власти. Или он должен идти копать рубить ловить. И прочее. Что бы вам понравиться. Его пригласили. Он пришёл.
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0
MASHUTA
Написано сегодня, в 19:12
ostrovsakhalin, Пригласите к себе его он с радостью придет лишь бы не заниматься своей работой! Вы наверно с Хабаровского края ))))))))
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0
Ben
Написано сегодня, в 17:42
Красиво говорит, красиво рисует, красиво отмывает...
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+3
Masenkaya
Написано сегодня, в 17:51
а это все что он может????
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+2
SPY
Написано сегодня, в 18:44
В нашем городе Н.
Каждый знает, что вор и подлец!
Но с другой стороны - патриот и спортсмен
И, выходит, уже молодец.
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0
kholmchanin
Написано сегодня, в 18:52
Вырубят тот кусок асфальта и поместят под стекло в музее!
Как-никак Реликвия...
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0
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 19:41
надо по этому поводу выпить.)))
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0
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 19:42
а Васька шалопай с соседнего подьезда на гараже нарисовал детозачаточный орган,но почему то не освещают в новостях....непорядок..)
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+2
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