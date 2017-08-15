Сахалинский губернатор Олег Кожемяко нарисовал на асфальте триколор

В Южно-Сахалинской третьей гимназии отметили День Государственного флага России. Подготовку к праздничному мероприятию коллектив образовательного учреждения начал несколько недель назад. Объявления с приглашением гимназистов и их родителей были размещены на сайте школы. Гостям праздника предлагалось принять участие в творческом конкурсе рисунков на асфальте.

- Мы звали сюда наших учеников и их родителей, но пришло намного больше семей со всей округи и даже из других школ. Это очень приятно, что такой значимый для нашей страны праздник - День Государственного флага - не остался незамеченным. Для гостей мы приготовили концерт, всем от мала до велика раздали цветные мелки. Сегодня территория школы будет украшена рисунками на тему «Моя Родина», - рассказала директор гимназии №3 Анна Умнова.

Свою порцию мелков получила и девятилетняя Аня Петрова. На школьный праздник девочка пришла с эскизом рисунка.

- О том, что здесь будут отмечать День флага мне рассказала одноклассница. Я не очень хорошо умею рисовать на асфальте, поэтому тренировалась дома, нарисовала рисунок на бумаге, теперь попробую его повторить. Это, конечно же, будет наш флаг, а рядом с ним голубь мира, - поделилась девочка.

Свою лепту в творческий процесс внес и глава островного региона Олег Кожемяко, нарисовавший на асфальте яркий триколор.

- Государственные символы сопровождают нас на протяжении всей жизни. Ни одно значимое мероприятие в стране не проходит без гимна и поднятия флага. Сегодня ребята рисуют флаг таким, каким они видят его. Кто-то в виде Сахалина, а кто-то в виде сердец и голубей. Но все картины на асфальте объединяет одно - через рисунки дети говорят о любви к своей Родине. Это здорово! - отметил губернатор.

- Такие мероприятия имеют воспитательный характер, ведь дети сегодня не просто изучают символику своего государства, в совместном творчестве они раскрываются, становятся ближе друг к другу и дружнее, - добавила преподаватель истории и естествознания Татьяна Пак.

Победителям творческого конкурса были вручены призы, а всем его участникам памятные подарки. А после, в честь Дня Государственного флага России, на школьной аллее началась детская дискотека.

Источник: пресс-секретарь губернатора Сахалинской области