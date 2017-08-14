«Чеховский сквер» собрался в последний раз в 2017 году

На территории музея «Остров Сахалин» прошли заключительные мероприятия «Чеховского сквера». В этот августовский вечер гостям дарили подарки. Так, пришедшие в костюмах чеховской эпохи посетители могли получить в качестве подарка поездку в фаэтоне, запряженном лошадью. А победителям уличной напольной игры «Маршрутом Чехова» подарили ее настольный аналог.

Всего за лето «Чеховский сквер» посетили более трехсот человек. Музей «Остров Сахалин» планирует реализовывать проект и в следующем году, но уже с обновленной программой. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.