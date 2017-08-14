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Новый стрит-арт появился в Дальнем
Фото: сайт администрации Южно-Сахалинска

Новый стрит-арт появился в Дальнем

На фасаде дома изобразили собор Василия Блаженного

На фасаде жилого дома в новом микрорайоне Дальнего появился рисунок собора Василия Блаженного. Стрит-арт на 1-й Московской не только отражает тематику названия улицы, но и выполняет функцию адресной таблички.

Проект согласовали сами жители дома, а воплотил в жизнь один из его авторов Алексей Дружинин вместе с командой художников. По словам Алексея, арт-объект не боится дождя и влаги, и долго сможет радовать жителей.

Инициаторами мероприятия стали областные и городские депутаты – Андрей Хапочкин, Сергей Бондарев и Саркис Акопян. Они уверяют, что скоро такие рисунки появятся и на других домах. Работа в этом направлении уже ведется.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:18 +9
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Комментарии
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 11:23
На очереди портрет Путина? )
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+2
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 11:38
Сергей Маслаков, ну а почему нет. Поцелуй Брежнева рисуют. Пусть путина в очках.))!
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0
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 11:56
ostrovsakhalin, поцелуй Брежнева, кстати, сняли - какой-то контроллирующий орган возбудился на этот баннер )
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+1
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 14:01
Сергей Маслаков, да они только и возбуждаются, когда нестандарт видят)))) латентные наверное
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0
sasch
Написано сегодня, в 11:50
Просто здорово!
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+4
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Ogonek Online
Написано сегодня, в 11:56
Классно!!!Идея хорошая...
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+2
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Ben Online
Написано сегодня, в 12:00
Хорошая задумка воплотилась и что не менее важно, в самом разгаре предвыборная кампания
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+1
lvista
Написано сегодня, в 12:08
Вот классно! Дальнее преображается! Молодцы, правда!
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+2
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Greka Online
Написано сегодня, в 16:27
На улице Крымской "Ласточкино гнездо" бы нарисовали!!! Ваше круть была б!!!
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