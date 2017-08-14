Новый стрит-арт появился в Дальнем

Фото: сайт администрации Южно-Сахалинска

На фасаде жилого дома в новом микрорайоне Дальнего появился рисунок собора Василия Блаженного. Стрит-арт на 1-й Московской не только отражает тематику названия улицы, но и выполняет функцию адресной таблички.

Проект согласовали сами жители дома, а воплотил в жизнь один из его авторов Алексей Дружинин вместе с командой художников. По словам Алексея, арт-объект не боится дождя и влаги, и долго сможет радовать жителей.

Инициаторами мероприятия стали областные и городские депутаты – Андрей Хапочкин, Сергей Бондарев и Саркис Акопян. Они уверяют, что скоро такие рисунки появятся и на других домах. Работа в этом направлении уже ведется.