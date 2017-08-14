фото очевидцев
Несколько человек пострадали при столкновении легкового авто и маршрутки в Холмске
По словам очевидцев, водитель автомобиля Nissan Tiida Latio пьян
ДТП произошло сегодня, 21 августа около 11 часов дня в Холмске на улице Советской, в районе дома №25, напротив ресторана "Утес".
По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Tiida Latio и его пассажирка находятся в состоянии алкогольного опьянения. Автомобилист не справился с управлением и врезался в маршрутный автобус №2.
По предварительной информации, в аварии пострадали пять человек.
На месте работают спасатели, врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
При появлении дополнительной информации новость будет дополнена
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7 Несколько человек пострадали при столкновении легкового авто и маршрутки в Холмске
каждый понедельник по утру хоть один,да в хлам...