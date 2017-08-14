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Несколько человек пострадали при столкновении легкового авто и маршрутки в Холмске
фото очевидцев

Несколько человек пострадали при столкновении легкового авто и маршрутки в Холмске

По словам очевидцев, водитель автомобиля Nissan Tiida Latio пьян

ДТП произошло сегодня, 21 августа около 11 часов дня в Холмске на улице Советской, в районе дома №25, напротив ресторана "Утес".

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan Tiida Latio  и его пассажирка находятся в состоянии алкогольного опьянения. Автомобилист не справился с управлением и врезался в маршрутный автобус №2.

По предварительной информации, в аварии пострадали пять человек. 

На месте работают спасатели, врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

При появлении дополнительной информации новость будет дополнена

 

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Несколько человек пострадали при столкновении легкового авто и маршрутки в Холмске, Фото: 1
Несколько человек пострадали при столкновении легкового авто и маршрутки в Холмске, Фото: 2
Несколько человек пострадали при столкновении легкового авто и маршрутки в Холмске, Фото: 3
Несколько человек пострадали при столкновении легкового авто и маршрутки в Холмске, Фото: 4
Несколько человек пострадали при столкновении легкового авто и маршрутки в Холмске, Фото: 5
Несколько человек пострадали при столкновении легкового авто и маршрутки в Холмске, Фото: 6
Несколько человек пострадали при столкновении легкового авто и маршрутки в Холмске, Фото: 7
Несколько человек пострадали при столкновении легкового авто и маршрутки в Холмске
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:23 +5
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Комментарии
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 11:29
опять мудаки пьяные катаются!
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+5
S.V.
Написано сегодня, в 11:31
причём вся эта пьянь по понедельникам не успевает протрезветь....субботы-воскресенья мало,чтобы нажраться?...
каждый понедельник по утру хоть один,да в хлам...
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+5
MARBLE
Написано сегодня, в 11:40
Скорейшего выздоровления пострадавшим
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+2
Online
Ogonek Online
Написано сегодня, в 11:41
Когда же люди поймут,что пьяный за рулем-потенциальный убийца..Ни сам,так других....Почему люди,должны страдать из-за этих водятлов-дебилоидов.Уже ужесточили наказание за нахождение за рулем в пьяном виде-все неймется.Мне кажется сел за руль пьяным,сразу лишение прав.Не умеешь водить-ходи пешком.
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+3
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 11:42
мда, высечь розгами, забрать права и штрафануть тысяч на пятьсот, мош тогда моцк проклюнется
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+5
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 14:06
Синячило достало. Уже сажать начали, а все равно за руль неадекваты лезут.
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+1
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