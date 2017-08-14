Горящий балкон потушили в Холмске

видео очевидцев

До приезда пожарных соседи с верхнего этажа пытались сами затушить пламя

Пожар произошел 19 августа в седьмом часу вечера в Холмске на улице Лермонтова, 13.

По словам очевидцев, загорелся балкон на четвертом этаже благоустроенного дома. На момент возгорания в квартире никого не было. Спасателей вызвали люди, находившиеся в это время во дворе.

До прибытия пожарных расчетов соседи с верхнего этажа пытались сами затушить пламя, заливая его сверху водой из ведер и тазов.

С огнем боролись два пожарных расчета. Спасатели проникли в квартиру, вскрыв дверь. Пожар был быстро ликвидирован.

Причины возникновения возгорания устанавливаются.