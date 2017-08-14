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Горящий балкон потушили в Холмске
видео очевидцев

Горящий балкон потушили в Холмске

До приезда пожарных соседи с верхнего этажа пытались сами затушить пламя

Пожар произошел 19 августа в седьмом часу вечера в Холмске на улице Лермонтова, 13.

По словам очевидцев, загорелся балкон на четвертом этаже благоустроенного дома. На момент возгорания в квартире никого не было. Спасателей вызвали люди, находившиеся в это время во дворе. 

До прибытия пожарных расчетов  соседи с верхнего этажа пытались сами затушить пламя, заливая его сверху водой из ведер и тазов. 

С огнем боролись два пожарных расчета. Спасатели проникли в квартиру, вскрыв дверь. Пожар был быстро ликвидирован. 

Причины возникновения возгорания устанавливаются.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:49 +2
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Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 10:00
До курились.....
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 10:02
А без вскрытия квартиры, ну прям никак, тем более балкон не застеклён...
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−2
Antoha30
Написано сегодня, в 10:44
MARBLE, что бы без вас умников бы делали?
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+2
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 10:59
Antoha30, А вы я вижу ОЧЕНЬ "умный"...
Кем работаете? Пожарником?
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−1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 11:04
MARBLE, пожарным, а не пожарником.
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0
Еще 5 комментариев
kholmchanin
Написано сегодня, в 11:48
На самовозгорание, наверняка, спишут...
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0
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