На автозаправку в Охе пришел медведь

В Охе на автозаправку пришел медведь.

Он вел себя так, будто его кто-то напугал", - рассказывают охинцы.

Визит косолапого попал в объектив камер видеонаблюдения:

Напомним, это не первый случай, когда медведи заходили в черту города. Так, например, молодой медведь пришел на территорию транспортного предприятия в Охе поздно вечером 1 августа. Он прогулялся в сторону проходной, заглянул в боксы. Этот визит также зафиксировали камеры видеонаблюдения.