На автозаправку в Охе пришел медведь
Его визит зафиксировали камеры видеонаблюдения
В Охе на автозаправку пришел медведь.
Он вел себя так, будто его кто-то напугал", - рассказывают охинцы.
Визит косолапого попал в объектив камер видеонаблюдения:
Напомним, это не первый случай, когда медведи заходили в черту города. Так, например, молодой медведь пришел на территорию транспортного предприятия в Охе поздно вечером 1 августа. Он прогулялся в сторону проходной, заглянул в боксы. Этот визит также зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Комментарии
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:28 Отредактированно сегодня, в 15:28
Скачками пролетел. Забавный
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S.V.
Написано сегодня, в 16:58
скорее всего охотники или грибники,может квадратёры с эндуристами...ну не зайца же он испугался...)))))))))
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