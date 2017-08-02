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На автозаправку в Охе пришел медведь

На автозаправку в Охе пришел медведь

Его визит зафиксировали камеры видеонаблюдения

В Охе на автозаправку пришел медведь.

Он вел себя так, будто его кто-то напугал", - рассказывают охинцы. 

Визит косолапого попал в объектив камер видеонаблюдения: 

Напомним, это не первый случай, когда медведи заходили в черту города. Так, например, молодой медведь пришел на территорию транспортного предприятия в Охе поздно вечером 1 августа. Он прогулялся в сторону проходной, заглянул в боксы. Этот визит также зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:41 +5
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Комментарии
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:28 Отредактированно сегодня, в 15:28
Скачками пролетел. Забавный
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0
S.V.
Написано сегодня, в 16:58
скорее всего охотники или грибники,может квадратёры с эндуристами...ну не зайца же он испугался...)))))))))
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