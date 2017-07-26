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Медведь пришел на сахалинское транспортное предприятие

Медведь пришел на сахалинское транспортное предприятие

Несмотря на то, что есть видео с камер наблюдения, директор предприятия "прогулку" косолапого отрицает

Молодой медведь пришел на территорию транспортного предприятия в Охе поздно вечером 1 августа. Он прогулялся в сторону проходной, заглянул в боксы. Этот визит зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Однако директор компании - Сахалинского управления технологического транспорта - информацию о ночном визитере отрицает. Как сообщили astv.ru  в региональном министерстве лесного и охотничьего хозяйства, не поступало сообщений о медведе ни в лесничество Охинского района, ни к ним в ведомство.

Почему руководство предприятия не сообщает информацию о медведе в профильные ведомства, несмотря на то, что косолапый может причинить вред людям - неизвестно.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 16:25 +2
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Комментарии
Online
Светлана Светлая Online
Написано сегодня, в 16:36
Это директор в шкуре ,ищет что стащить
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+2
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 16:48
Заметьте, не хулиганит, не разбивает ничего, очень интеллигентный Потапыч, хоть и молодой))) Не то, что некоторые молодые представители человеков.
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+1
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:56
Malinka17, Может проверял что....
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