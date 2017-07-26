Медведь пришел на сахалинское транспортное предприятие

Несмотря на то, что есть видео с камер наблюдения, директор предприятия "прогулку" косолапого отрицает

Молодой медведь пришел на территорию транспортного предприятия в Охе поздно вечером 1 августа. Он прогулялся в сторону проходной, заглянул в боксы. Этот визит зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Однако директор компании - Сахалинского управления технологического транспорта - информацию о ночном визитере отрицает. Как сообщили astv.ru в региональном министерстве лесного и охотничьего хозяйства, не поступало сообщений о медведе ни в лесничество Охинского района, ни к ним в ведомство.

Почему руководство предприятия не сообщает информацию о медведе в профильные ведомства, несмотря на то, что косолапый может причинить вред людям - неизвестно.