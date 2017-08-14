В России может пройти новая амнистия к 100-летию Октябрьской революции

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В октябре к сотой годовщине Октябрьской революции в России может быть объявлена амнистия. Об этом Znak.com рассказал собеседник, близкий к администрации президента. Информацию подтвердил глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов. Если амнистия произойдет, она случится за несколько месяцев до выборов президента.

«Мы подготовили наши предложения по амнистии и передали их в администрацию президента. Что будет дальше — зависит от администрации», — пояснил Znak.сom Федотов.

Недавние амнистии были приурочены к 20-летию принятия российской Конституции в 2013 году и к 70-летию Победы в 2015-м. Амнистия 2013 года позволила выйти на свободу тысячам людей, в их числе оказались несколько фигурантов «болотного дела» и участницы панк-группы Pussy Riot, осужденные за акцию в храме Христа Спасителя. Под амнистию 2015 года попали более 200 тысяч человек, в том числе часть фигурантов дел о крушении теплохода «Булгария» и пожаре в клубе «Хромая лошадь». Также на свободу вышел, например, нижегородский ученый Владимир Голубев, осужденный за разглашение гостайны за публикацию в иностранном журнале.

С 1994 года в России было проведено 19 амнистий.

Руководитель правозащитного направления «Открытой России» Михаила Ходорковского — Полина Немировская считает, что амнистия по любому поводу — это хорошо, «будь она приурочена хоть к юбилею Сталина».

«Гораздо более интересный вопрос, что в эту амнистию войдет, — говорит Немировская. — Потому что иногда амнистия получается действительно полезной, а иногда это междусобойчик, чтобы отмыть чиновников, которые брали взятки. Мне бы очень хотелось, чтобы в амнистию вошли 318-я, часть первая, и 282-я статьи УК. По 318-й статье сидят люди, которые дернули сотрудника полиции за погон, случайно в него врезались или приобняли (это реальный случай с нашим подзащитным). Думаю, общественная опасность таких деяний не требует нахождения людей в колонии. Что касается 282-й, то это вообще позорная статья УК, которой в нынешнем варианте вообще не должно существовать. А уж то, что по ней люди „уезжают“, и не на один год, — нонсенс. Кто обращается к нам по 282-й статье? Люди, которые написали пост во „ВКонтакте“, репостнули что-то или просто сохранили себе картинку. Видят всё это три их друга, мама и следователь. Кого такие действия могут сподвигнуть на экстремизм? Никого. Амнистия по 318-й, части первой, и 282-м статьям УК была бы актом милосердия со стороны государства», — считает Немировская.

Главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов сказал Znak.com, что хотел бы видеть амнистию, которая была бы похожа на амнистию, объявленную в России в 1917 году после Февральской революции. Тогда главой Временного правительства Александром Керенским была объявлена полная политическая амнистия и частичная амнистия за уголовные преступления. Свободу получили более 90 тысяч человек.

«Хотел бы амнистии по статьям, считающимся политическими, по той же 282-й и всем ее разновидностям, и так далее. И, конечно же, хотелось бы возобновления проекта по зачету одного дня в СИЗО за два. К огромному сожалению, этот законопроект приостановили», — напоминает Смирнов.

По данным правозащитной организации «Мемориал», на конец 2016 года в российских тюрьмах было 102 политических заключенных, причем их количество увеличивается с каждым годом.

Политолог Аббас Галлямов считает, что масштабная амнистия за общеуголовные преступления не добавит рейтинга власти у простого избирателя, однако, если под амнистию попадут фигуранты «политических» уголовных дел, это будет приветствовать либеральная интеллигенция. Ей таким образом станет чуть проще смириться с перспективой нахождения у власти действующего президента Владимира Путина еще шесть лет.

«Амнистий наш избиратель не приветствует. С его точки зрения, чем жестче власти обращаются с преступниками, тем лучше. К тому же и тема, в любом случае, периферийная — массовую аудиторию она не заинтересует. Политическим событием амнистия не станет», — считает Галлямов.

«Все зависит от того, кого освободят, — говорит он. — Если тех, кто осужден по громким „политическим“ делам, то либералы воспримут это с воодушевлением. В преддверии президентских выборов это, наверное, выгодно. Обнадеженная новым „либеральным“ трендом интеллигенция окажет меньшее сопротивление при переизбрании Путина», — считает Галлямов.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев рассуждает, что, если отмечать столетнюю годовщину Октября амнистией, тогда стоит признать ее праздником. Амнистия же вряд ли будет «концептуальной», как того, видимо, хочет СПЧ.

«Есть, например, находящиеся в заключении националисты, есть брат Навального, есть те, кого оппозиция считает политзаключенными, — говорит Калачев. — Но власть наличия политзаключенных не признает. Значит, некого и амнистировать», — говорит он.