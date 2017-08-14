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Житель Макаровского района повстречал на побережье тюленя
Фото: Википедия

Житель Макаровского района повстречал на побережье тюленя

Он отдыхал на прибрежном песке

У села Гребенское Макаровского района сахалинцу удалось запечатлеть встречу с тюленем. В редакцию ASTV.RU прислали видео этого случая.

Автор ролика едет в машине вдоль побережья Охотского моря. Встреча с животным явно его обрадовала. «Еду я еду – и смотрю – бежит наш дружище! – комментирует он и, открывая окно, обращается к тюленю: – Дружище, привет! Ты куда поплыл? Давай быстрее!».

Тюлень тем временем, завидев машину, насколько может быстро ползет в сторону океана.  Его потревожили не меньше чем в десятке метров от воды. Сделав несколько остановок для отдыха, животное наконец доползает до первых волн. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:48 0
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