Житель Макаровского района повстречал на побережье тюленя

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У села Гребенское Макаровского района сахалинцу удалось запечатлеть встречу с тюленем. В редакцию ASTV.RU прислали видео этого случая.

Автор ролика едет в машине вдоль побережья Охотского моря. Встреча с животным явно его обрадовала. «Еду я еду – и смотрю – бежит наш дружище! – комментирует он и, открывая окно, обращается к тюленю: – Дружище, привет! Ты куда поплыл? Давай быстрее!».

Тюлень тем временем, завидев машину, насколько может быстро ползет в сторону океана. Его потревожили не меньше чем в десятке метров от воды. Сделав несколько остановок для отдыха, животное наконец доползает до первых волн.