Пять матчей чемпионата Сахалинской области по футболу пройдут на выходных

Игры запланированы и на севере, и на юге острова

На ближайшие выходные запланированы пять матчей чемпионата Сахалинской области по футболу.

Как сообщают в региональном министерстве спорта и молодежной политики, в субботу ФК «Ноглики» принимает «Портовик» из Холмска. Согласно расписанию, игра начнется в 14:00. В это же самое время, но уже в воскресенье, на поле стадиона «Лесной» должен выйти «Регион-65» из Корсакова.

19 августа в 15:00 на стадионе «Спартак» (Южно-Сахалинск) пройдет игра между местным «СахалинСтройИнвестом» и ФК «Поронайск». Лидер турнира примет команду, замыкающую турнирную таблицу.

Также в 15:00 состоится матч между ФК «Долинск» и «Шахтером» из Быкова. Учитывая, принадлежность команд к одному району, теоретически можно было бы назвать игру «долинским дерби».

20 августа в 16:00 «Сахалин-2000» примет «Портовик» из Холмска. Игра на стадионе «Спартак» начнется в 16:00.

Положение команд:

1. «СахалинСтройИнвест» - 23 очка (9 матчей).

2. «Сахалин-М» - 20 (8).

3. «Шахтер» - 16 (11).

4. ФК «Ноглики» - 15 (6).

5. «Регион-65» - 12 (8).

6. «Портовик» - 11 (8).

7. ФК «Углегорск» - 7 (8).

8. «Сахалин-2000» - 7 (9).

9. ФК «Долинск» - 6 (9).

10. ФК «Поронайск» - 4 (8).