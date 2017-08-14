Пять матчей чемпионата Сахалинской области по футболу пройдут на выходных
Игры запланированы и на севере, и на юге острова
На ближайшие выходные запланированы пять матчей чемпионата Сахалинской области по футболу.
Как сообщают в региональном министерстве спорта и молодежной политики, в субботу ФК «Ноглики» принимает «Портовик» из Холмска. Согласно расписанию, игра начнется в 14:00. В это же самое время, но уже в воскресенье, на поле стадиона «Лесной» должен выйти «Регион-65» из Корсакова.
19 августа в 15:00 на стадионе «Спартак» (Южно-Сахалинск) пройдет игра между местным «СахалинСтройИнвестом» и ФК «Поронайск». Лидер турнира примет команду, замыкающую турнирную таблицу.
Также в 15:00 состоится матч между ФК «Долинск» и «Шахтером» из Быкова. Учитывая, принадлежность команд к одному району, теоретически можно было бы назвать игру «долинским дерби».
20 августа в 16:00 «Сахалин-2000» примет «Портовик» из Холмска. Игра на стадионе «Спартак» начнется в 16:00.
Положение команд:
1. «СахалинСтройИнвест» - 23 очка (9 матчей).
2. «Сахалин-М» - 20 (8).
3. «Шахтер» - 16 (11).
4. ФК «Ноглики» - 15 (6).
5. «Регион-65» - 12 (8).
6. «Портовик» - 11 (8).
7. ФК «Углегорск» - 7 (8).
8. «Сахалин-2000» - 7 (9).
9. ФК «Долинск» - 6 (9).
10. ФК «Поронайск» - 4 (8).