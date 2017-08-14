Следователи просят помочь опознать мужчину, найденного мертвым у дороги Вахрушев-Поронайск

Погибшему было от 25 до 35 лет

Полиция Поронайского района устанавливает личность неопознанного мужчины. 7 августа его нашли мертвым на обочине, в 10 метрах от автодороги Вахрушев-Поронайск, вблизи моста через железнодорожные пути.

Приметы: рост около 170 см., славянская внешность, возраст от 25 до 35 лет, волосы темно-русые.

Был одет: черная болоньевая куртка с надписью «SF», внутренний карман куртки - на оранжевой молнии, темная трикотажная футболка, черные трусы, черные спортивные брюки с логотипом «metrosen», брючины внизу на молнии, карманы брюк - на молнии, синие носки, коричневые кроссовки 43 размера.

Всех, кому-либо известно о личности найденного мертвым мужчины, просят сообщить об этом по телефонам: 02 или дежурная часть ОМВД России по Поронайскому району: 8(4242) 780-820,780-821, +7-924-488-07-60.