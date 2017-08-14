В областном центре продолжается акция «Помоги собраться в школу»

Мест, куда можно принести школьные принадлежности, стало больше

В Южно-Сахалинске продолжается акция «Помоги собраться в школу». Канцтовары для нуждающихся принимают в клубах Центра молодежных инициатив. Расширился список мест, куда жители города могут принести школьные принадлежности. С сегодняшнего дня необходимые для школы принадлежности до 28 августа принимают по следующим адресам:

клуб «Альтаир», проспект Мира 263Б (понедельник – пятница с 9:00 до 17:15; перерыв на обед с 13:00 до 14:00),

клуб «Аэлита», улица Емельянова, 11 (понедельник-четверг с 9:00 до 13:00, пятница с 11:00 до 13:00),

молодежная гостиная «Камин», улица Поповича 20А (понедельник – пятница с 9:00 до 17:15; перерыв на обед с 13:00 до 14:00),

клуб «Ровесник», пл. район Ново-Александровск, ул. Науки, 5 (понедельник – пятница с 9:00 до 17:15; перерыв на обед с 13:00 до 14:00),

супермаркет детских товаров «Азбука детства» в ТДЦ «Столица», второй этаж (ул. Комсомольская, 259В),

Универмаг «Сахалин», первый этаж (ул. Ленина, 123),

Торговый Дом «Амикс» (ул. Пуркаева, 110),

Канц-бюро «Корпоратив» (ул. Бумажная, 32).

Одно из обязательных условий – вещи должны быть новыми.

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» стартовала 1 августа. За это время благодаря участию неравнодушных граждан удалось собрать достаточно тетрадей, ручек, простых карандашей, ластиков. Как отмечают организаторы, ощущается нехватка в альбомах, точилках, красках, цветных карандашах, пеналах и портфелях.

Вручение школьных комплектов в торжественной обстановке состоится 25 августа в городском парке культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина.

Центр молодежных инициатив проводит акцию «Помоги собраться в школу» с 2013 года. В этом году мероприятие проходит в рамках конкурса городов России «Семья и город — растем вместе», сообщает пресс-служба организации.

Подобная акция сейчас проходит в Корсакове. Неравнодушные жители могут принести канцелярские принадлежности, которые потом передадут нуждающимся детям. В этом городе она носит название «Собери ребенка в школу».