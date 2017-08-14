фото очевидцев
Мужчина пострадал в сорвавшемся с сопки на железную дорогу УАЗе в Невельском районе
Водитель не справился с управлением
ДТП произошло сегодня, 18 августа примерно в 13:00 в Невельском районе.
Как сообщили astv.ru в пресс-службе Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги, водитель автомобиля УАЗ (по предварительной информации - медслужбы) не справился с управлением на автодороге. Машина сорвалась и упала на железнодорожное полотно.
Это произошло на 24 км участка железной дороги Невельск - Холмск (между Невельском и Правдой).
При ДТП водитель УАЗа получил телесные повреждения и был госпитализирован бригадой скорой помощи. Кроме него в салоне авто на момент аварии никого не было.
Движение на этом участке было остановлено в 13:32, вновь открыто - в 14:00, когда искореженный автомобиль убрали с путей.
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Скорейшей поправки пострадавшему
Вот только не пойму. Написано СОПКА. Это которая на 1 фото самая высокая или все-таки ниже-где видны столбы? Тогда это вовсе не сопка.
Со?пка — общее название холмов и относительно невысоких гор (до 1000—1500 метров).
Судя по фото первому, дорога находится 3-5 метров выше железки и как называть Сопка.... В любом случае скорейшей поправки