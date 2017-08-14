новости
новости
Регистрация
Мужчина пострадал в сорвавшемся с сопки на железную дорогу УАЗе в Невельском районе
фото очевидцев

Мужчина пострадал в сорвавшемся с сопки на железную дорогу УАЗе в Невельском районе

Водитель не справился с управлением

ДТП произошло сегодня, 18 августа примерно в 13:00 в Невельском районе.

Как сообщили astv.ru в пресс-службе Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги, водитель автомобиля УАЗ (по предварительной информации - медслужбы) не справился с управлением на автодороге. Машина сорвалась и упала на железнодорожное полотно. 

Это произошло на 24 км участка железной дороги Невельск - Холмск (между Невельском и Правдой).

При ДТП водитель УАЗа получил телесные повреждения и был госпитализирован бригадой скорой помощи. Кроме него в салоне авто на момент аварии никого не было.

Движение на этом участке было остановлено в 13:32, вновь открыто - в 14:00, когда искореженный автомобиль убрали с путей. 

Галерея
Мужчина пострадал в сорвавшемся с сопки на железную дорогу УАЗе в Невельском районе, Фото: 1
Мужчина пострадал в сорвавшемся с сопки на железную дорогу УАЗе в Невельском районе, Фото: 2
Мужчина пострадал в сорвавшемся с сопки на железную дорогу УАЗе в Невельском районе, Фото: 3
Мужчина пострадал в сорвавшемся с сопки на железную дорогу УАЗе в Невельском районе
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:01 +4
Другие статьи по темам
Событие
ДТП
Место
Невельский район
Популярное на ASTV
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске
Нетрезвый водитель сбил несколько авто, пытаясь уйти от погони в Южно-Сахалинске
Солдат-контрактник погиб на Курилах
Солдат-контрактник погиб на Курилах
Дмитрий Медведев на Сахалине совместит приятное с полезным
Дмитрий Медведев на Сахалине совместит приятное с полезным

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 15:11 Отредактированно сегодня, в 15:12
Уазик на скорости капризный , легко можно в подобную ситуацию попасть. Выздоровления.
Ответить
+1
MARBLE
Написано сегодня, в 16:22
Дааа... Какую адскую боль испытал


Скорейшей поправки пострадавшему
Ответить
0
leksoos13
Написано сегодня, в 16:41
поправки пострадавшему.
Вот только не пойму. Написано СОПКА. Это которая на 1 фото самая высокая или все-таки ниже-где видны столбы? Тогда это вовсе не сопка.
Со?пка — общее название холмов и относительно невысоких гор (до 1000—1500 метров).
Судя по фото первому, дорога находится 3-5 метров выше железки и как называть Сопка.... В любом случае скорейшей поправки
Ответить
+2
SWATIMYR
Написано сегодня, в 18:29
УАЗ был хороший...
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В областном центре продолжается акция «Помоги собраться в школу»
В областном центре продолжается акция «Помоги собраться в школу»
Высокая пожарная опасность сохраняется в двух районах Сахалина
Высокая пожарная опасность сохраняется в двух районах Сахалина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru