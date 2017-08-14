Мужчина пострадал в сорвавшемся с сопки на железную дорогу УАЗе в Невельском районе

фото очевидцев

Водитель не справился с управлением

ДТП произошло сегодня, 18 августа примерно в 13:00 в Невельском районе.

Как сообщили astv.ru в пресс-службе Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги, водитель автомобиля УАЗ (по предварительной информации - медслужбы) не справился с управлением на автодороге. Машина сорвалась и упала на железнодорожное полотно.

Это произошло на 24 км участка железной дороги Невельск - Холмск (между Невельском и Правдой).

При ДТП водитель УАЗа получил телесные повреждения и был госпитализирован бригадой скорой помощи. Кроме него в салоне авто на момент аварии никого не было.

Движение на этом участке было остановлено в 13:32, вновь открыто - в 14:00, когда искореженный автомобиль убрали с путей.