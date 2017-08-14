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Южносахалинца нашли мертвым в лесополосе в черте города

Южносахалинца нашли мертвым в лесополосе в черте города

Парень покончил жизнь самоубийством

17 августа в 18:00 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в районе лесополосы переулка Солнечного в областном центре обнаружено тело 28-летнего местного жителя.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что молодой человек покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:25 +2
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Комментарии
MARBLE
Написано сегодня, в 11:35
Соболезнования родным и близким
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0
Online
Elizabeth Online
Написано сегодня, в 11:49
Что же может молодого парнишку,толкнуть на такой безумный поступок?
Соболезнования родным и близким
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+1
Sakhaborigen
Написано сегодня, в 11:49
Да соболезнуем.... Очень часть стало у Южном твориться такое...раньше вообще не было, скорей всего это злаполучные "кресты" которые "охраняют град сей".......как-то все странно....
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0
Online
ateriya Online
Написано сегодня, в 12:23
Какие то малохольные пошли мужики. Чуть что в петлю. Сдурели что ли совсем? Семье то горе какое! Родителям! Что ж вы творите то дети! Соболезнования родным.
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+1
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 12:28
Хлюпики! Слабый пол! Типа ...я в петлю, а вы тут сами барахтайтесь...со своими проблемами! "Умно"!
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0
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