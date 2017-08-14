Южносахалинца нашли мертвым в лесополосе в черте города

17 августа в 18:00 в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в районе лесополосы переулка Солнечного в областном центре обнаружено тело 28-летнего местного жителя.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия установлено, что молодой человек покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.