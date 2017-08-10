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Сахалинцы выбрали талисманы первых зимних игр «Дети Азии»

Сахалинцы выбрали талисманы первых зимних игр «Дети Азии»

Ими станут тюлень, северная лисица и олень

Сахалинцы выбрали три талисмана первых зимних игр «Дети Азии» . Два дня на сайте регионального министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области шло голосование за их разные варианты. Игры пройдут в островном регионе в 2019 году.

– Выбранные работы будут доработаны профессионалами, и затем будут применяться на печатной и рекламной продукциях, сувенирах, а также будут изготовлены ростовые куклы, – отметили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

На голосование выдвинули 7 работ, три из которых набрали наибольшее число голосов. Сахалинцы посчитали, что варианты с тюленем, северной лисицей  и оленем достойны стать официальным символами первых зимних игр «Дети Азии».

Всего в голосовании приняли участие 463 сахалинца, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:54 +1
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Комментарии
Mopsik
Написано сегодня, в 17:57
Ой как здорово
. Я за лисицу голосовала
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