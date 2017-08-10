Сахалинцы выбрали талисманы первых зимних игр «Дети Азии»

Сахалинцы выбрали три талисмана первых зимних игр «Дети Азии» . Два дня на сайте регионального министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области шло голосование за их разные варианты. Игры пройдут в островном регионе в 2019 году.

– Выбранные работы будут доработаны профессионалами, и затем будут применяться на печатной и рекламной продукциях, сувенирах, а также будут изготовлены ростовые куклы, – отметили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

На голосование выдвинули 7 работ, три из которых набрали наибольшее число голосов. Сахалинцы посчитали, что варианты с тюленем, северной лисицей и оленем достойны стать официальным символами первых зимних игр «Дети Азии».

Всего в голосовании приняли участие 463 сахалинца, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.