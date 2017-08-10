В Невельске почтят память Игоря Фархутдинова турниром по мини-футболу

Он состоится в день его гибели

В предстоящее воскресенье, 20 августа, в Невельске состоится турнир по мини-футболу, посвященный памяти Игоря Фархутдинова и руководящих работников Сахалинской области, погибших в авиационной катастрофе в этот день в 2003 году.

Традиционные соревнования второй год подряд проводятся в портовом городе. Турнир будет проходить в формате «два тайма по 15 минут». Возраст участников старше 50 лет. Начало игр в 11 часов на стадионе ДЮСШ Невельска (улица Фабрициуса, 4).

Также в этот день в 8:30 участники турнира возложат цветы к мемориалу памяти (Воскресенский кафедральный собор), сообщает министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области.