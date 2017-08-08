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На Сахалине выбирают талисманы будущих игр «Дети Азии»

На Сахалине выбирают талисманы будущих игр «Дети Азии»

Интернет-голосование продлится два дня

На сайте министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области сегодня началось голосование по выбору талисманов первых Зимних игр «Дети Азии», которые пройдут на Сахалине в 2019 году.

На первом этапе в конкурсе приняло участие 20 человек. По решению жюри на голосование выдвинуто 7 работ.

Согласно положению, три макета, которые наберут большее количество голосов, и станут официальными Талисманами игр. Голосование продлится два дня и завершится 16 августа в полночь по местному времени.

Проголосовать можно на сайте министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:53 +4
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Комментарии
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 14:02 Отредактированно сегодня, в 14:02
Проголосовала за котика с надписью "Сахалин 2019" .
На мой взгляд очень симпатишный символ получился.
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+4
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 15:10
Василиса_Я ^.^, Мне он тоже понравился!
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+3
Лунный цветок
Написано сегодня, в 14:43
Очень милые рисунки. И символы должны получится тоже милые)
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+3
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:40
А я за второй вариант проголосовала))
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