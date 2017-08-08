На Сахалине выбирают талисманы будущих игр «Дети Азии»
Интернет-голосование продлится два дня
На сайте министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области сегодня началось голосование по выбору талисманов первых Зимних игр «Дети Азии», которые пройдут на Сахалине в 2019 году.
На первом этапе в конкурсе приняло участие 20 человек. По решению жюри на голосование выдвинуто 7 работ.
Согласно положению, три макета, которые наберут большее количество голосов, и станут официальными Талисманами игр. Голосование продлится два дня и завершится 16 августа в полночь по местному времени.
Проголосовать можно на сайте министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.
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Комментарии
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Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 14:02 Отредактированно сегодня, в 14:02
Проголосовала за котика с надписью "Сахалин 2019" .
На мой взгляд очень симпатишный символ получился.
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+4
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sasch Online
Написано сегодня, в 15:10
Василиса_Я ^.^, Мне он тоже понравился!
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+3
Лунный цветок
Написано сегодня, в 14:43
Очень милые рисунки. И символы должны получится тоже милые)
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+3
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:40
А я за второй вариант проголосовала))
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