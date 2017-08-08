На Сахалине выбирают талисманы будущих игр «Дети Азии»

На сайте министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области сегодня началось голосование по выбору талисманов первых Зимних игр «Дети Азии», которые пройдут на Сахалине в 2019 году.

На первом этапе в конкурсе приняло участие 20 человек. По решению жюри на голосование выдвинуто 7 работ.

Согласно положению, три макета, которые наберут большее количество голосов, и станут официальными Талисманами игр. Голосование продлится два дня и завершится 16 августа в полночь по местному времени.

Проголосовать можно на сайте министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.